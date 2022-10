Alternativna Nobelova nagrajenka

Za Nobelovo nagrado za mir je bila nominirana, a se ni izšlo. Nedavno pa je aktivistka Ilwad Elman skupaj s svojo mamo Fartuun Adan dobila alternativno Nobelovo nagrado. V glavnem mestu Somalije Mogadišu sta mati in hči gonilni sili Elmanovega mirovnega centra, v okviru katerega poskušata razorožiti in rehabilitirati otroke vojake, včasih tudi z metodami, ki se v zahodnem svetu morda zdijo nekoliko nenavadne. V intervjuju za nemški magazin Spiegel je Elmanova povedala, da psihoterapija v njeni domovini ne deluje; kdor drugim govori o svojih travmah in problemih, ki izhajajo iz njih, v njihovi kulturi velja za šibkega in nehvaležnega, češ naj bo srečen, da je najhuje mimo. Zato skušajo travmatizirane otroke, ki so jih okoliščine potisnile v situacijo, da so morali prijeti za orožje, če so hoteli preživeti, rehabilitirati skozi športne aktivnosti ter jih večkrat odpeljejo na plaže v okolici glavnega mesta. To v državi, kjer je varnostna situacija še vedno precej negotova in je glavno mesto podobno vojaški trdnjavi, ni enostavna naloga. Elmanova pravi, da se zato izogibajo militariziranim območjem in iščejo tiste kraje, kjer lahko otroci v miru užijejo mir in lepoto morja. Da tudi to ni enostavno, pove že podatek, da jih morajo do tja pripeljati v konvoju oklepnih vozil. Aktivistka, ki se je pred trinajstimi leti v Mogadiš vrnila iz Kanade, kjer je odraščala, kljub temu verjame v potencial svoje domovine, za katero meni, da je prelepa dežela, čeprav je ne pretresajo le spopadi, temveč jo pesti tudi ena najhujših suš v zgodovini.