Reševalni angeli laoških cest

So meseci, ko reševalna ekipa prostovoljcev Vientiane Rescue s cest glavnega mesta Laosa pobere več kot 50 ljudi, ki so izgubili življenje v prometnih nesrečah. Poročilo Svetovne zdravstvene organizacije je pred nekaj leti naraščanje števila prometnih nesreč v južnoazijskih državah označilo za »epidemijo«, saj so te eden glavnih razlogov smrti tako na Tajskem kot tudi v Vietnamu in Laosu. Poleg tega je zdravstvena oskrba ponesrečenih vse prej kot zadovoljiva, vsaj v Laosu je tako, da morajo ti za prvo pomoč in prevoz v bolnišnico plačati. Če za to nimajo denarja, jih preprosto pustijo na cesti. Sébastien Perret, Francoz, ki je, preden se je preselil v Laos, v Parizu delal kot gasilec in kot prostovoljec za Rdeči križ, je bil leta 2010 priča hude prometne nesreče, v kateri sta frontalno trčila dva motorista. Bolnišnica je bila oddaljena le dobrih 100 metrov, vendar nihče ni poslal reševalnega vozila, saj ponesrečenca prve pomoči ne bi mogla plačati. Peret jima je nudil prvo pomoč, vendar je eden od njiju kljub temu na kraju nesreče umrl. A na pomoč je prihitelo tudi neko staro reševalno vozilo z dvema prostovoljcema v natikačih, brez potrebne izobrazbe in opreme. Beseda je dala besedo in Peret je izvedel, da prostovoljca pripadata dobrodelni organizaciji Sklada za pomoč revnim ljudem Laosa, ki je kot edino donacijo od nekega tajskega templja prejela reševalno vozilo. Peret se je zatem odločil, da bo s tem reševalnim vozilom in ekipo nekaj prostovoljcev (večina jih je bila mlajša od 15 let) vzpostavil službo prve pomoči, ki bo delovala 24 ur na dan in bo za ponesrečene povsem brezplačna. Od takrat do danes se je marsikaj spremenilo, danes imajo prostovoljci uniforme in preden jih pošljejo na cesto, jih čaka tri mesece izobraževanja. Le eno ostaja enako že vseh 12 let: vsi prostovoljci svoje požrtvovalno delo še danes opravljajo brez plačila.