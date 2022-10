Tek je metafora za življenje, zanj se moramo potruditi

Ne le prvi krog predsedniških volitev, jutrišnjo nedeljo bo zaznamoval tudi 26. ljubljanski maraton. Potem ko je izvedbo slovenskega tekaškega praznika predlani preprečila epidemija koronavirusa in so lani njene lovke dodobra segle v organizacijske niti prireditve, se letos na startu kraljevske atletske discipline vnovič obetajo elitnejša imena. Boj za najžlahtnejše lovorike pa za večino tekačev ne bo glavni cilj. V ospredju bodo osebne zmage in potrditve, da zmorejo – premagati samega sebe.