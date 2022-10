Zaradi tvita v zloglasni zapor

Niloofar Hamedi je 16. septembra tvitnila fotografijo, ki prikazuje povsem skrušene starše Mahse Amini v bolnišnici Kasra, kjer je njihova hči obležala v komi, zatem ko je izgubila zavest v zaporu, kamor jo je privedla moralna policija, ki jo je 13. septembra aretirala zaradi domnevno neprimernega nošenja naglavne rute hidžab. Šest dni po tvitu so se na vratih iranske novinarke, ki dela pri časopisu Shargh, pojavili policisti, ji preiskali stanovanje, zasegli njene stvari, jo aretirali in odpeljali v samico zloglasnega zapora Evin, ki leži na severu glavnega mesta Teheran. Kot je povedal njen odvetnik Ali Kamfirouzi, so jo zaslišali, ne da bi ji povedali razloge za njeno prijetje. Do sredine septembra je iranska policija aretirala že desetine novinark in novinarjev, ki so se v svojih prispevkih ukvarjali z nasiljem nad ženskami. Hamedijeva je pisala tudi o samopoškodovanjih žensk, ki so bile žrtve družinskega nasilja, julija pa je objavila intervju z umetnico Sepideh Rashnu, ki so jo varnostne oblasti prav tako kot Mahso Amini maltretirale zaradi »neprimerne« nošnje hidžaba.