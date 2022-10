Boris Dežulović: Tiktok revolucija​

Imam še boljšo idejo. Da na primer ugrabiš celo izmeno kakega otroškega vrtca, v prestrašene male talce meriš s puško dva tedna – ali koliko je že treba, da novica o nepredstavljivi drami obkroži svet – in da pred vrtec, obdan s kordonom policijskih specialcev in množico radovednežev, pridejo ekipe poročevalcev vseh vodilnih svetovnih televizij. Nato petnajsti dan, na vrhuncu drame, prideš ven s transparentom »Just stop oil!« in pozoveš svetovne voditelje, naj se odpovedo fosilnim gorivom.