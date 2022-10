Niko Toš: Ali ste srečni?

Niko Toš je v centru za raziskovanje javnega mnenja v rokah držal publikacijo s preprostim naslovom Javno mnenje 2022. Na naslovnici so podpisani center, ki ga je leta 1966 sam ustanovil, mednarodni program, v katerega je vključen, in fakulteta za družbene vede v Ljubljani. Toš je upokojeni profesor in raziskovalec, vendar je tesno povezan z vsemi tremi institucijami.​