Goran Vojnović: Srečni in zamenljivi

Ko je pred slabim letom dni italijanski dnevnik Il Sole 24 ore na vrh lestvice mest z najbolj kakovostim življenjem pred Milano postavil Trst, ki da ima bolj čist zrak in manj prometnih zamaškov, je tržaški Slovenec, radijski voditelj Evgen Ban, opozoril, da je mesto v zalivu v preteklih letih izgubilo veliko svojih prebivalcev. Nato pa duhovito dodal: »Očitno so ostali samo tisti, ki so srečni.« Ta domislica je obtičala na cedilu mojega spomina predvsem zato, ker ni ujela grenke resnice le Trsta, marveč tudi mnogih podobno srečnih mest, ki nemajhen del svoje sreče dolgujejo odhodu svojih manj srečnih prebivalcev.