Radikalni (ne)mir

Vendarle nekatera znamenja govore, da bi to pot smeli upati na neko kvalitetno spremembo v odnosih med obema velikima silama, spremembo, ki je zrasla iz spoznanj obeh strani, da sta koeksistenca in reševanje mednarodnih problemov s pogajanji in mirnimi sredstvi edina alternativa splošnemu uničenju v atomski vojni.