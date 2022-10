Energetska godlja in kako smo se znašli v njej​

Razprave o vlogi energije v naših življenjih je težko začeti brez pompoznosti, a prej ali slej je le treba omeniti, da je energija neizogibna ne le za sedanjo kakovost naših življenj, temveč pravzaprav za življenje nasploh. Če ne bi Sonce sevalo ravno pravšnje količine energije in bi morda atmosfera bila malce bolj ali manj prepustna za tovrstno sevanje, bi bil planet, če poenostavim, bodisi ledena bodisi kamnito-peščena krogla in bi tale pisarija bila neobstoječa. Tako pa se lahko mirno ozremo naokoli in si čestitamo za neverjetno srečo, ki jo imamo s tem planetom, zato morda ni čisto napačna ideja, da ga vzdržujemo v približno podobno čudovitem stanju.