Marjan Pogačnik predsednik okrožnega sodišča v Ljubljani: Zakon o kazenskem postopku je zastarel

Višji sodnik Marjan Pogačnik je na čelu ljubljanskega okrožnega sodišča že drugi mandat, pred tem pa je na istem sodišču vodil kazenski in specializirani oddelek. Je človek, ki zna razmišljati zunaj okvirov in se trudi iskati rešitve, ki so včasih bolj, drugič manj uspešne. Čeprav je poskus pospešenih, »fast track« sojenj zaradi nenaklonjenosti tožilstva povsem zamrl, z nekaj kolegi še vedno trmasto (pro bono) dežura in je na razpolago do desetih zvečer, če bi kdo izmed osumljencev že v začetni fazi (pred)kazenskega postopka želel priznati kaznivo dejanje. Zastonj čaka že dve leti. Z njim smo se pogovarjali o sistemskih težavah sodstva, predvsem v kontekstu kopičenja nerešenih primerov na kazenskih oddelkih slovenskih okrožnih sodišč. Na ljubljanskem se je število nerešenih kazenskih zadev od leta 2016 do lani s 1336 povzpelo že na 2236.