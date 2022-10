Slovenija, moja (grda) dežela

Tokrat ne o mestih niti o predmestjih, ampak o podeželju, o gradnji v odprti krajini. Na to me je navedlo razmišljanje, kako naj arhitekt uskladi zunanjo podobo hiš, ki sooblikuje javni prostor, s pričakovanji naročnikov, z njihovimi željami in okusi. Vse od začetka svoje kariere se namreč zavzemam za pristop k oblikovanju prostora, ki temelji na predpostavki o ustvarjanju občega iz posamičnega, skupnega iz individualnega, pri čemer celota delu ni vsiljena, ampak mu šele daje pravi smisel. Gotovo se še spomnite tiste idilične, dih jemajoče »Slovenije, moje dežele« iz reklamnega spota za promocijo slovenskega turizma in tistega ljubečega negovanja njene podobe. Le redki pa opažamo, kako nam je tisto podobo, ki nas je v času osamosvajanja povezovala in navdihovala, že uspelo pokvariti do te mere, da postaja lažniva in zavajajoča. Brezštevilni graditelji so se namreč svoje dežele polastili, namesto da bi jo spoštovali in negovali, so jo zasedli s svojimi hišami, zgrajenimi po svoji volji in postavi. Ko še vedno govorimo in pojemo o prelepi Sloveniji, prikrivamo, kako jo zares sami kvarimo, podobno kot govorimo o naši prelestni naravi, medtem ko jo brezobzirno uničujemo. Živimo zadovoljno zasanjani v podobo raja, ki postopoma izginja. Vdali smo se nekakšni obliki skupinske zaslepljenosti, zaradi česar se vsako kritično opazko razume skorajda kot skupinsko žalitev nacionalnih čustev in neupravičeno pretiravanje.