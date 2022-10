»Sankcije in izvozne kontrole imajo bistvene in dolgoročne posledice za rusko obrambno industrijo. ZDA so skupaj z zavezniki in partnerji od februarja s sankcijami in izvoznimi kontrolami omejile ruski dostop do sodobne tehnologije, kar je zmanjšalo zmogljivosti ruske oborožitvene industrije in s tem možnosti Rusije, da nadomesti orožje in opremo, uničeno v vojni,« je sporočil State Department.

Ameriško zunanje ministrstvo še navaja, da se zaradi tega ruske sile v Ukrajini soočajo s pomanjkanjem zalog, Rusija pa se obrača k manj tehnološko naprednim državam kot sta Iran in Severna Koreja. Rusija ima težave z uvozom čipov in letalskih delov, proizvodnja nadzvočnih balističnih izstrelkov je skoraj zastala, ker ni čipov, zastala je proizvodnja novih letal, zapirajo se tudi tovarne za proizvodnjo raketnih izstrelkov.

Sankcije so po navedbah State Departmenta tudi ohromile 300 milijard dolarjev premoženja ruske centralne banke, omejili njeno sposobnost sodelovanja v podpori vojni, ruski oligarhi so ostali brez premoženja v tujini. Čeprav ima Rusija koristi od visokih cen energentov, ji Mednarodni denarni sklad (IMF) za letos napoveduje 3-odstotno krčenje gospodarske rasti.