Deset najboljših smučark v Söldnu

S tekmama v Söldnu se začenja nova sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Otvoritvene tekme v avstrijskem Söldnu pa niso prav zares zelo stare. Začeli so leta 1993, nekaj tekem je bilo v devetdesetih, zares se je začelo leta 2000, pa tudi potem so še kakšno tekmo zaradi vremena odpovedali. Dvakrat, leta 2002 in leta 2014, je bilo več zmagovalk. Leta 2002 sta ob Tini Maze najboljši izid dosegli še Nicole Hosp in Andrine Flemmen, leta 2014 pa skupaj z Mikaelo Shiffrin še Anna Veith Fenninger. Najuspešnejša država na ženskih tekmah v Söldnu je seveda Slovenija s Tino Maze, da boste lažje spremljali današnji uvod, pa smo seveda razvrstili tudi preostalih devet najboljših. Razporedili smo jih po številu zmag ter drugih in tretjih mest, ki so jih tekmovalke osvojile.