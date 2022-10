Predober je sprožil zavist, ki ga je pregnala daleč od doma

v zgodovini slovenskega in pred tem jugoslovanskega športa smo imeli kar nekaj primerov, ko so posamezni športniki iz takšnih ali drugačnih razlogov odklonili nastop za državno reprezentanco. Veliko pisanja, govorjenja in polemik so povzročile zlasti odpovedi zvezdnikov, ki so bili nosilci igre in uspehov izbrane vrste. Če se ozremo 70 let nazaj, najdemo takšen primer podpisan z imenom Kraševca Danila Žerjala, rojenega pod italijansko oblastjo leta 1919 v Dutovljah. Kot velik ljubitelj športa, zlasti atletike, je kar na domači gmajni treniral metalske discipline in kot samouk orodja kmalu metal zelo daleč. Sprva se je najbolj uveljavil v metih krogle in diska, po drugi svetovni vojni, ki jo je začel v italijanski uniformi, končal pa v slovenski, partizanski, pa mu je najbolj ležal met kladiva, s katerim je leta 1952 le za nekaj centimetrov zaostal za svetovnim rekordom. Ko je istega leta zaradi poškodbe odklonil nastop za jugoslovansko reprezentanco na prijateljskem srečanju z Veliko Britanijo, se je zanj začela prava kalvarija. Najprej so ga za nekaj mesecev suspendirali ter iz evidenc izbrisali rekordne dosežke, nakar so ugotovili, da zaradi rojstva v takrat fašistični Italiji sploh ni jugoslovanski državljan, potem pa so ga še obsodili tajnih pogovorov s tujino. Po prejemu anonimnega pisma, da mu menda grozi »preselitev« v zloglasno kaznilnico na Golem otoku, je odšel čez mejo v Gorico in nato tudi za novo državo začel dosegati rekordne dosežke. Ker je šlo to Italijanom zelo v nos, je začutil, da je v tej deželi kot Slovenec nezaželen, in se je preselil v Venezuelo ter tudi tam dosegal vrhunske rezultate. Umrl je kot trener mladih venezuelskih atletov v starosti 65 let, ko ga je po treningu pred stadionom v Caracasu podrl motorist, ki je po nesreči zbežal s kraja nesreče in za svoje dejanje ni nikoli odgovarjal. Bil je pač nečak predsednika države. Danes njegovo ime nosi športna dvorana v Dutovljah, kjer je tudi pokopan.