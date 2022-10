Imamo res “prešibkega” predsednika republike?

Mu ustava res onemogoča ali vsaj otežuje, da bi, izvoljen na splošnih volitvah, lahko na politično življenje in odločanje vplival tako, kot bi ljudje, ki so ga izvolili na to mesto, želeli? Da mu ustava tega niti ne onemogoča, je pravzaprav vsaj nakazal že Milan Brglez v intervjuju v zadnjem Objektivu. Vsi drugi kandidati so z ustavno vlogo predsednika republike precej bolj nezadovoljni (malo sicer tudi Brglez sam). Seveda ne zaradi sebe, kje pa, ampak zato, ker da potem ljudska volja ne more priti do prave veljave!