Ruski napad Ukrajine ni primerljiv z vojno za samostojnost

Ob prihajajočem prazniku dnevu suverenosti je prav, da se spomnimo 25. oktobra 1991, ko je Slovenijo zapustil zadnji vojak takrat že sovražne Jugoslovanske »ljudske« armade. Med razpadom Jugoslavije je formalnopravno Slovenija postala neodvisna država 25. junija 1991 z razglasitvijo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Prav pa je, da se spomnimo tudi vojne za samostojno Republiko Slovenije. Mnogi pišejo in govorijo, da je takrat jugoslovanska armada oziroma Jugoslavija napadla Republiko Slovenijo, in to primerjajo z napadom Rusije na Ukrajino. Ta primerjava ni najbolj smiselna in primerna.