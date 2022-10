Ob nastanku skupine konec 70. let minulega stoletja »med političnimi veljaki in preostalim ljudstvom ni bilo pretoka informacij, a je vendar veljal nek tihi družbeni konsenz,« je nedavno za STA povedal Peter Lovšin in dodal, da se zdi, da so v času demokracije in navidezne svobode, pretoki med oblastniki in delavskim razredom še bolj zamašeni.

V samoupravnem socializmu nihče ni pričakoval, da se bo kdo v polju glasbe ukvarjal s politiko. A vendar so že na svojem prvem koncertu v Gimnaziji Moste in kasneje s svojo prvo odmevnejšo ploščo Dolgcajt, Pankrti takratnemu jugoslovanskemu poslušalstvu nakazali strujo družbeno kritične punk rock glasbe, ki so jo v albumu Državni ljubimci še poostrili in z njo dvignili nivo kvalitete. Državni ljubimci so bili leta 1982 razglašeni za album leta v močni konkurenci Azre in skupine Bjelo dugme.

Soustanovitelj Pankrtov Gregor Tomc je za Dnevnik povedal, da Pankrti jubilejnega koncerta ne prirejajo z vidika uporniške glasbe, s katerega se je vse začelo, ampak z vidika žura, zabave in spontanega koncerta »kjer vidiš tisočglavo množico, ki se na to odziva«.

Na odru se bo skupini v sestavi Lovšin, Bore Kramberger, Slavc Colnarič, Bogo Pretnar in Marc Kavaš pridružilo več gostov, med drugimi legendarna beograjska skupina Električni orgazam, Davor Gobac iz zasedbe Psihomodo Pop in Grega Skočir, frontman Big Foot Mame.

Pankrti so v Hali Tivoli večkrat nastopili in jo vsakič razprodali, nazadnje na povratnem koncertu ob 30-letnici leta 2007. Deset let pozneje so razprodali tudi Ljubljansko Areno Stožice, kjer je kot posebni gost nastopil tudi Glen Matlock, ustanovni član skupine Sex Pistolsi. Tudi na tokratnem nastopu verjetno ne bodo manjkale njihove največje uspešnice Anarhist, Lublana je bulana, Totalna revolucija, Metka, Za železno zaveso, Zvečer v mestu, Osmi dan, Umazane igre in Bandiera Rossa.