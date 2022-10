Za kandidaturo za župana se je, kot je dejal v današnji predstavitvi kandidature na Trgu generala Maistra, odločil, ker želi nadaljevati svoje dosedanje delo, ki ga je začel v mestnem svetu. »Bil sem verjetno edina prava opozicija v mestnem svetu. Prisluhnil sem vsem občankam in občanom, njihovim problemom in jih dajal s pobudami in vprašanji na mestni svet,« je povedal Miha Recek.

Dodal je, da se je vedno zavzemal za izboljšave na področju cestne, kanalizacijske in vodovodne infrastrukture. »Tukaj vidim največji problem v tej mestni občini. Predvsem ceste so poglavitna stvar, ki jo želim spremeniti. Obenem 5000 ljudi še vedno nima pitne vode, kanalizacija je v obupnem stanju,« je naštel. »V center mesta se je vložilo neverjetnih 100 milijonov evrov, medtem ko so bile ostale mestne četrti in krajevne skupnosti v podrejenem položaju,« je poudaril.mestni svetnik.

Za ceste bi namenil med 15 in 20 milijonov evrov

Po njegovih besedah so nujno potrebna vlaganja tudi v šole, vrtce in obnovljive vire energije. »Nesprejemljivo je, da za te zadeve zmanjka denarja, imamo pa denar za nakup gostiln, fontan, zemljišč, novo brv, ki so skrajno neprimerni projekti, ki nimajo dodane vrednosti v občini,« je še povedal Recek.. »V mojem mandatu se bo vložilo med 15 in 20 milijonov evrov v ceste, v enem proračunskem obdobju torej med pet in šest milijonov evrov,« je obljubil.

Nekdanji član liste prejšnjega župana Andreja Fištravca se je po razpadu te skupine na kratko pridružil Listi kolesarjev in pešcev, zatem pa začel v mestnem svetu delovati samostojno. Pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami je postal član stranke Naša dežela Aleksandre Pivec. Omenjena stranka ob podpori SLS na prihajajočih lokalnih volitvah ponuja tudi kandidate za mestni svet, med katerimi je nekdanji direktor Mariborskega vodovoda Danilo Burnač.

Za položaj mariborskega župana se bo na volitvah 20. novembra potegovalo skupno 15 kandidatov. Poleg Recka in aktualnega župana Saše Arsenoviča, ki kandidira s podpisi podpore, so to še Nina Beyokol (Piratska stranka), Lidija Divjak Mirnik (Lista za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti), Vojko Flis (Gibanje Svoboda), Franc Jesenek (Stranka slovenskega naroda), Igor Jurišič (Stranka mladih-Zeleni Evrope), Dejan Kaloh (SDS), Aleksander Kamenik (Stranka Aleksandra Kamenika), Franc Kangler (Lista Franca Kanglerja - NLS), Boštjan Klun (SD), Matic Matjašič (Lista mladih. Povezujemo), Bernard Memon (NSi), Josip Rotar (Lista kolesarjev in pešcev) in Vladimir Šega (Levica).