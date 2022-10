Zgodba bobnarja kultne Nirvane in ustanovitelja skupine Foo Fighters

Pri založbi Učila so prepoznavni zbirki glasbenih biografij dodali zgodbo rokerja Dava Grohla, ameriškega glasbenika, ki se je v svetovno glasbeno zgodovino zapisal kot bobnar kultne skupine Nirvana, nato pa ustanovil svojo skupino Foo Fighters. Grohl je v svoji dolgoletni glasbeni karieri med drugim igral tudi bobne za skupini Queens of the Stone Age in Killing Joke ter ustanovil dve superskupini Probot in Them Crooked Vultures. Sodeloval je z Davidom Bowiejem in Paulom McCartneyjem, s skupinami Nine Inch Nails, Queen, Prodigy ter drugimi glasbenimi velikani. Za svoje delo je prejel 16 grammyjev.