Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v četrtkovem video nagovoru dejal, da so ruske sile minirale hidroelektrarno Kahova in jo nameravajo razstreliti. To bi bila po njegovih besedah »katastrofa velikih razsežnosti«.

Če bi bil jez uničen, bi na stotisoče ljudem, ki živijo ob spodnjem toku reke Dneper, grozile hitre poplave. Prekinitev oskrbe z vodo na jugu države bi lahko poleg tega vplivala na delovanje sistemov za ohlajanje v jedrski elektrarni Zaporožje. Uničen bi utegnil biti tudi kanal, preko katerega se z vodo oskrbuje Krimski polotok, ki ga od leta 2014 zaseda Rusija, svari Kijev.

Po besedah svetovalca Zelenskega Mihajla Podoljaka je cilj »katastrofe« ki jo pripravlja Rusija, ustaviti napredovanje ukrajinskih sil v regiji Herson in zaščita ruskih vojakov.

V mestih po celotni Ukrajini so sicer v torek začeli veljati ukrepi za zmanjšanje porabe elektrike pred prihajajočo zimo, saj so ruski napadi z raketami in brezpilotnimi letalniki močno poškodovali ukrajinsko energetsko omrežje. Zelenski je v svojem nagovoru na Evropskemu svetu v četrtek posvaril, da bi to lahko vodilo v nov val ukrajinskih beguncev v Evropi.

Kot sicer poroča AFP, so se Ukrajinci na zadnje napade Rusije in težave pri oskrbi z elektriko zaenkrat odzvali kljubovalno in Moskvi sporočajo, da lahko preživijo vse. Številni so se že oskrbeli s pomožnimi viri napajanja, kot so generatorji.

State Department prepričan, da Rusija močno občuti posledice sankcij

Ameriški State Department je v četrtek zagotovil, da sankcije ZDA ter zaveznikov in partnerjev po svetu proti Moskvi zaradi vojne v Ukrajini vplivajo na Rusijo. Zagotovili so še, da bodo s sankcijami nadaljevali, dokler bo trajala ruska invazija.

»Sankcije in izvozne kontrole imajo bistvene in dolgoročne posledice za rusko obrambno industrijo. ZDA so skupaj z zavezniki in partnerji od februarja s sankcijami in izvoznimi kontrolami omejile ruski dostop do sodobne tehnologije, kar je zmanjšalo zmogljivosti ruske oborožitvene industrije in s tem možnosti Rusije, da nadomesti orožje in opremo, uničeno v vojni,« je sporočil State Department.

Ameriško zunanje ministrstvo še navaja, da se zaradi tega ruske sile v Ukrajini soočajo s pomanjkanjem zalog, Rusija pa se obrača k manj tehnološko naprednim državam kot sta Iran in Severna Koreja. Rusija ima težave z uvozom čipov in letalskih delov, proizvodnja nadzvočnih balističnih izstrelkov je skoraj zastala, ker ni čipov, zastala je proizvodnja novih letal, zapirajo se tudi tovarne za proizvodnjo raketnih izstrelkov.

Sankcije so po navedbah State Departmenta tudi ohromile 300 milijard dolarjev premoženja ruske centralne banke, omejili njeno sposobnost sodelovanja v podpori vojni, ruski oligarhi so ostali brez premoženja v tujini. Čeprav ima Rusija koristi od visokih cen energentov, ji Mednarodni denarni sklad (IMF) za letos napoveduje 3-odstotno krčenje gospodarske rasti.