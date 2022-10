Izkupiček pogovorov o omejevanju cen plina je po Golobovem mnenju popoln, saj je bilo vse, kar sta predlagala Evropska komisija in predsednik Evropskega sveta Charles Michel, na koncu potrjeno. »Bile so vstavljene neke varovalke v smislu mehčanja dikcije, ampak to v ničemer ne spremeni dejstva, da je bil narejen velikanski korak naprej na vseh področjih, tako glede dolgoročnih ukrepov, kot tudi tistih, ki so v resnici namenjeni takojšnji aktivaciji novih pravil na trgu,« je premier pojasnil v izjavi za slovenske novinarje ob prihodu na današnje zasedanje.

Poudaril je, da so na zasedanju prvič po dolgi razpravi potrdili načelo cenovne kapice. V prvi fazi bo uvedena cenovna kapica na plinskih trgih, medtem ko bodo uvedbo cenovne kapice za plin, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije, še preučili, je dejal. Napovedal je, da bodo počakali, ali bo kapica za zemeljski plin delovala dovolj dobro, in posredovanje na trgu elektrike morda sploh ne bo potrebno. Če se bo pokazalo, da je, pa bo t. i. iberski model omejevanja cen plina za elektriko najverjetneje dobil zeleno luč.

Predlog naj bi il pripravljen v 14 dneh

Voditelji držav članic so se ponoči zavzeli za začasni dinamični cenovni koridor za transakcije z zemeljskim plinom, da bi takoj omejili pretirane cene plina. Po navedbah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen gre za omejevanje cen na nizozemskem vozlišču za trgovanje z zemeljskim plinom TTF, ki velja za glavno virtualno trgovalno vozlišče v Evropi. Komisijo in Svet EU pa so voditelji pozvali še k pripravi začasnega okvira EU za omejitev cen plina, ki se uporablja za proizvodnjo elektrike.

Golob je izrazil prepričanje, da bodo energetski ministri predlog dokončali najpozneje v 14 dneh. Prvič se sicer sestanejo že v torek v Luxembourgu, kjer bi lahko po premierjevem mnenju že naredili velik korak naprej.

Cene so že začele padati

Se pa prvi učinki dogovora že danes poznajo na trgih, saj so cene znova začele padati. To pa pomeni nižji strošek za energetske dobavitelje in nižji strošek za državo pri pomoči gospodarstvu s subvencijami. Ko gre za gospodarstvo, se bodo te cene po Golobovih besedah prelivale v prihodnje leto, saj imajo večinoma že sklenjene pogodbe do konca leta.

»Včeraj je bil narejen korak, da globalni trgi začnejo padati, to pa avtomatično pomeni manj denarja iz proračuna, ki ga bo Slovenija morala nameniti za to, da gospodarstvu pomaga pri ohranjanju globalne konkurenčnosti,« je poudaril premier.