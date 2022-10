K dvigu vrednosti kazalnika zaupanja so oktobra glede na september pripomogla bolj optimistična pričakovanja potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za šest odstotnih točk) in gospodarskega stanja v državi (za eno odstotno točko) ter mnenja glede trenutnega finančnega stanja v gospodinjstvu (prav tako za eno odstotno točko). Kazalnik pričakovanja glede večjih nakupov je ohranil vrednost iz prejšnjega meseca.

V primerjavi s prejšnjim oktobrom pa se je vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov znižala za 14 odstotnih točk. Prav tako je bila nižja od povprečja prejšnjega leta, in sicer za 16 odstotnih točk.

Na letni ravni so se poslabšale vse štiri komponente, ki sestavljajo kazalnik zaupanja potrošnikov: pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi za 16 odstotnih točk, pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu za 15 odstotnih točk, trenutno finančno stanje v gospodinjstvu za 15 odstotnih točk in pričakovanje glede večjih nakupov za devet odstotnih točk.

Statistiki so objavili še, da so se v primerjavi z julijem letos izboljšala pričakovanja potrošnikov glede nakupa ali gradnje stanovanja (za dve odstotni točki) in izboljšave stanovanja (za eno odstotno točko). Pričakovanja glede nakupa avtomobila so ostala na isti ravni.

V gospodarstvu oktobra slabše razpoloženi

Medtem ko se je razpoloženje potrošnikov oktobra izboljšalo, pa so slabše razpoloženi v gospodarstvu. Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila oktobra pri -5,8 odstotne točke, kar je 0,6 odstotne točke manj kot mesec prej in 8,6 odstotne točke manj kot pred letom dni, je danes objavil državni statistični urad.

K mesečnemu znižanju so prispevale nižje vrednosti kazalnikov zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,7 odstotne točke), storitvenih dejavnostih (za 0,3 odstotne točke) in trgovini na drobno (za 0,1 odstotne točke), medtem ko sta imela kazalnika zaupanja med potrošniki in v gradbeništvu pozitiven vpliv (za 0,3 oz. 0,2 odstotne točke).

Na medletno znižanje kazalnika so vplivale nižje vrednosti štirih izmed petih komponent: kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 5,2 odstotne točke), med potrošniki (za 2,8 odstotne točke), v storitvenih dejavnostih (za 1,0 odstotne točke) in gradbeništvu (za 0,3 odstotne točke). Po drugi strani je bil prispevek kazalnika zaupanja v trgovini na drobno pozitiven (za 0,6 odstotne točke).

V ločeni objavi o poslovnih tendencah je statistični urad navedel, da je bilo oktobra zaupanje boljše le v gradbeništvu, medtem ko se je v trgovini ter v predelovalnih in storitvenih dejavnostih kazalnik zaupanja znižal. Kot so navedli statistiki, so proizvodnjo še vedno omejevale negotove gospodarske razmere, trgovino konkurenca v sektorju, gradbeništvo visoki stroški materiala, storitve pa pomanjkanje delovne sile.