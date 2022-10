»Glavnina proizvodnje bo v Srbiji povezana s standardno kakovostjo stekla za prehrambno industrijo ter potrebe srbskega trga in dobave na trge jugovzhodne Evrope, kjer opažamo pomanjkanje ponudbe. Medtem glavnina izvoza naše steklarne še naprej ostaja usmerjena na strateške trge zahodne Evrope in premijske ter superpremijske kakovosti stekla«, je ob napovedanem prevzemu steklarne SFS Paraćin, ki je še predmet običajnih odložnih pogojev, vključno z odobritvijo pristojnih institucij za varstvo konkurence, povedal Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik. Postopki prevzema bi lahko bili zaključeni do konca prvega kvartala prihodnjega leta.

Za investicije preko 100 milijonov evrov

Z investicijo v steklarno SFS Paraćin, ki je bila pred prevzemom v stečaju in predmet nacionalnega programa za revitalizacijo steklarske industrije v Srbiji, bo skupina GlobalGlass povečala proizvodne kapacitete za okoli 300 ton na dan, hkrati pa bo večji tudi sortiment produktov. Steklarna v Paraćinu in Steklarna Hrastnik imata sicer podobno zgodovino ter stremita k istim ciljem. Obe nameravata širiti poslovanje tako v Hrastniku, kot tudi v Srbiji, v modernizacijo in širitev pa namerava skupina GlobalGlass, z namenom rasti na evropskem trgu, v prihodnjih letih za investicije nameniti preko 100 milijonov evrov. Ob tem hrastniška steklarna nadaljuje z realizacijo že potrjenih investicij na lokaciji Hrastnik, povezanih tako s povečanjem in nadaljnjo modernizacijo trenutnih proizvodnih kapacitet, kot tudi novo tovarno in širitvijo znotraj obrtno industrijske cone, ki je v izgradnji. Ob prevzemu steklarne v Srbiji bodo zgolj investicije v Hrastniku v naslednjem letu presegle 34 milijonov evrov.

Sicer pa so strateški načrti za razvoj poslovanja Steklarne Hrastnik in skupine GlobalGlass v zadnjih letih povezani z obsežno transformacijo in premikom iz proizvodnje razsvetljavnega, namiznega in embalažnega stekla z nižjo dodano vrednostjo v zahtevnejši segment specialnega embalažnega stekla, pretežno za industrijo pijač, kjer so višje tudi zahteve po kakovosti in stopnje rasti trgov. Na račun obsežnih investicij v vrednosti prek 93 milijonov evrov, ki so jih izvedli v zadnjih šestih letih ter sprememb proizvodnih programov, pa ima hrastniška steklarna, kot ena vodilnih evropskih ponudnikov specialnega embalažnega stekla, izjemen potencial za nadaljnjo rast, širitev poslovanja in krepitev tržnega deleža. Vsi razvojni in strateški investicijski načrti skupine tako v Srbiji kot pri nas potekajo nemoteno. V Hrastniku prav zdaj zaključujejo idejno zasnovo nove peči oziroma tovarne, s katero bodo proizvodne kapacitete povečali za več kot 200 ton dnevno. Poleg tega je v izgradnji obrtno industrijska cona, kjer imajo v naslednjih letih namen zgraditi novo tovarno dekoracije. V naslednjem letu načrtujejo tudi obnovo in izgradnjo nove hibridne B peči, kot tudi investicije v inovativne projekte s področja energetskih rešitev in digitalizacije. Ob tem pa zagotavljajo, da bodo ostali zavezani razvoju in širitvi v lokalnem okolju.