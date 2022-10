Lagal, kradel in kadil

Velikega falota so pred dnevi ustavili kranjski policisti. Najprej jim je povedal napačno ime in jih tako skušal pretentati, saj je za volan sedel brez vozniškega izpita. A mu prevara ni uspela. Policisti so kaj hitro ugotovili, da jim laže. Ob zasegu avta pa so v njem našli še šestnajst steklenic žganja ter mesne izdelke, za katere ni imel računa, razlage, kako je do njih prišel, pa tudi ne. Vsaj verjetne ne. Kmalu so ugotovili, da je pijače in jedi ukradel v različnih trgovinah v Kranju. Za povrh vsega so mu zasegli še nekaj gramov marihuane. Domov je tako šel praznih rok.

Pretep nadaljevali v bolnici

Pestro je bilo te dni tudi v novomeškem naselju Brezje, kjer se, roko na srce, velikokrat kaj »dogaja«. Gre namreč za romsko naselje, v katerem tudi streli niso nič kaj tako zelo neobičajnega. Tokrat so, na srečo vseh, pele le pesti. Policisti, na teren je šlo več patrulj, so vročekrvno trojico umirili. Pretepali so se namreč 16-, 21- in 39-letnik, vsi so bili pijani. Rovajnka se tam ni končala. Ko so prišli v bolnico, se je trojica znova sprla in stepla, policija je morala še enkrat posredovati in vsakega poslati v svoj kot. Kaj se je dogajalo, ko so se vrnili nazaj domov, pa ni znano.

Izgubil je mobitel

Obstajajo nepridipravi, ki so premeteni, iznajdljivi, spretni, inteligentni. Glavni junak te zgodbe, 47-letni Hrvat, ni nič od tega. Pred nekaj tedni je sredi noči v Zagrebu vlomil v hišo. Razbil je okno in skozi njega stopil v dom 46-letnika. Ukradel je za okoli 1500 evrov orodja in se na hitro pobral. A ni opazil, da mu je med begom na kraju zločina iz žepa padel telefon. V sami paniki je šel na policijo in podal prijavo, kako je bil sam žrtev razbojništva. Pojasnil jim je, kako ga je večer prej neznanec povozil z avtom, potem pa ga še napadel. Domišljiji je pustil prosto pot in hitel razlagati, kako ga je ta razbojnik potem še premlatil in jo popihal z njegovim denarjem in mobitelom. Zgodba se je sesula v prah, ko so njegov telefon našli na kraju vloma. Sedaj ga bodo preganjali tako zaradi lažne prijave kot vloma v hišo. Trenutno je v priporu.

Zapor zaradi sinove punce?

Od južnih sosedov prihaja še ena neobičajna zgodba. Zakonca iz okolice Koprivnice bi se namreč kaj kmalu lahko znašla za zapahi, ker sta svojemu petnajstletnemu sinu dovolila, da pod njuno streho živi s svojim enako starim dekletom, s katerim imata spolne odnose. Oče in mama sta pojasnila, da se jima s tem ne zdi prav nič narobe, saj sta najstnika že dve leti v zvezi. Obenem pa priznala, da je mama dekleta veliko manj navdušena in jo je že večkrat zvlekla nazaj domov. Po navedbah socialne delavke sta jima na srce položila le, naj pazita, da najstnica ne zanosi. Mama naj bi na sodišče celo podala prošnjo za dovoljenje, da bi se mladoletnika poročila še pred 18. letom, saj se ji je zdelo, da odlično vplivata en na drugega. Po pisanju hrvaških medijev so otroka namestili v skupinski dom, zakonca pa čaka sojenje. Grozi jima do tri leta zapora.

Na sodišču o skrbništvu psov

V šali kdaj pravimo, kako imajo nekateri pse za svoje »kosmate otroke«. V Argentini to odslej jemljejo še bolj resno. Prvič v zgodovini je sodišče namreč obravnavalo primer, v katerem se je ločen par boril za skrbništvo psov. Žena je dobila Popaja, mož devetletno Kiaro, imata pa pravico do obiskov drugega psa in njuno izmenjavo, če tako želita. Skrbnika Amorina in Emmanuel iz kraja San Isidro pravita, da se kljub ločitvi dobro razumeta in se večkrat dobijo kar vsi štirje naenkrat. Takrat sta kužka tudi najbolj srečna, saj se zaradi ločenega življenja zelo pogrešata. Odvetnik je na sodišču vztrajal, da par, ki v petnajstletnem zakonu ni imel otrok, na psa gleda kot na osebi, ki nista ljudje, a imata čustva. Edini problem, ki je sedaj še ostal, je prehrana. Emmanuel namreč Kiaro na veliko pita s pohanimi piškami, kar pa njegovi bivši ženi, zavzeti za uravnoteženo, zdravo prehrani, nikakor ne diši. A tožbe, vsaj zaenkrat, še ni napovedala.