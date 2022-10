Amazon se že nekaj časa bori proti lažnim in zavajajočim spletnim ocenam proizvodov, ki jih prodaja, pa tudi o svojem poslovanju. V ZDA je že vložil deset podobnih tožb kot v četrtek v Španiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podjetje želi onemogočiti nepridiprave, ki upravljajo več kot 11.000 spletnih strani, in skupine družbenih omrežij, ki objavljajo lažne ocene podjetij, ki prodajajo preko Amazona. V tej luči je že poslalo opozorilna pisma petim spletnim stranem v Nemčiji, ki so se že pisno zavezala, da bodo opustile tako početje.

V Londonu pa se Amazon sooča s prvo skupinsko tožbo v imenu več milijonov potrošnikov, ki od njega zahtevajo milijardo dolarjev odškodnine, ker naj bi podjetje nezakonito promoviralo proizvode na svoji strani.

Amazon bi naj izkoriščal dominantni položaj na trgu in potrošnike usmerjal v nakupe preko tajnih algoritmov. Pri tem naj bi manipuliral z njimi, da bi kupili tisto, kar si Amazon želi, ne glede na ceno ali kakovost. Prodajalci, ki Amazonu ne plačajo posebej za uvrstitev v te usmerjene nakupe, so postavljeni v ozadje, trdijo tožniki.

Tožbo bo konec meseca vložila zagovornica pravic potrošnikov Julie Hunter, poroča AFP.

Amazon je sporočil, da je tožba povsem brez osnove. V družbi so prepričani, da ne bo uspela. "Vedno smo se osredotočali na podporo 85.000 podjetjem, ki prodajajo proizvode v naši britanski trgovini in več kot polovica izdelkov, ki so na prodaj, prihaja od neodvisnih prodajalcev. Vedno si prizadevamo predstaviti ponudbe, ki potrošnikom zagotavljajo nizke cene in hitro dostavo," je sporočilo podjetje.