Visok poraz Kopitarjevih kraljev v Pittsburghu

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih v severnoameriški ligi NHL kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so na gostovanju v Pittsburghu led zapustili sklonjenih glav. Domači pingvini so namreč v dvorani PPG Paints Arena zmagali kar s 6:1. Pri gostiteljih se je z golom in dvema podajama najbolj izkazal branilec Jeff Petry.