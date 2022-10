Delniški trgi niso zmogli nadaljevati trenda rasti z začetka oktobra. Razpoloženje vlagateljev so pokvarili nepričakovano visoka inflacija, porast števila primerov covida-19 na Kitajskem in posledično zapiranje gospodarstva ter odločitev ameriške administracije, da zaostri izvoz polprevodnikov na Kitajsko, kar je pripomoglo predvsem k znižanju tečajev delnic podjetij, ki so proizvajalci ali glavni uporabniki čipov. Evropske delnice so se ob nižji volatilnosti izognile večjim upadom vrednosti.

Ameriški delniški trgi so v preteklem tednu zabeležili enega izmed bolj dramatičnih razpletov. Tečaji delnic so ves teden padali, po objavi podatkov, da se je inflacija septembra povečala bolj, kot je bilo pričakovano, so v četrtek zjutraj cene delnic celo krepko upadle. Nato pa se je zgodilo nekaj nepričakovanega, saj so delniški tečaji poskočili in dan končali višje. Vse je kazalo na pozitiven preobrat, a je osrednji delniški indeks S&P 500 nato v petek izgubil 2,4 odstotka vrednosti in teden končal z 1,6-odstotno izgubo, indeks tehnoloških delnic Nasdaq je izgubil 3,1 odstotka, indeks Dow Jones pa je kljub slabemu zaključku končal 1,1 odstotka višje. Inflacija v ZDA še naprej ostaja visoka. Septembrska inflacija je na letni ravni znašala 8,2 odstotka, medtem ko je osnovna inflacija brez upoštevanja volatilnih kategorij, kot so energenti in hrana, znašala 6,6 odstotka, kar je nova najvišja vrednost v štirih desetletjih. Zapisnik s septembrskega zasedanja ameriške centralne banke (Fed) kaže na zaskrbljenost zaradi vztrajanja visoke inflacije. Fed je poudaril, da namerava še naprej zviševati obrestne mere, in to kljub bolečini, ki bi jo lahko povzročila. Ameriški bankirji pričakujejo, da bodo višji stroški zadolževanja upočasnili gospodarsko aktivnost z omejevanjem porabe, zaposlovanja in naložb, kar naj bi oslabilo inflacijske pritiske. Pozornost vlagateljev je zdaj usmerjena k novembrskemu zasedanju, na katerem se ponovno pričakuje dvig obrestne mere za 0,75 odstotne točke.

Zahtevana donosnost referenčne 10-letne ameriške državne obveznice je pretekli teden prvič po letu 2008 presegla vrednost 4 odstotke in teden zaključila pri 4,02 odstotka.

Osmoljenec preteklega tedna so bile delnice s trgov v razvoju. Indeks MSCI China je dosegel najnižjo raven v več kot desetletju, potem ko je niz slabih novic znižal vrednost kitajskih delnic na vseh večjih borzah. Porast števila primerov covida-19, nedavni šibki podatki o porabi potrošnikov in odločitev vlade ZDA, da zaostri izvoz polprevodnikov na Kitajsko, so negativno vplivali predvsem na kitajske tehnološke delnice.