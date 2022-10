Najboljši slovenski teniški igralki Kajo Juvan in Tamaro Zidanšek 11. in 12. novembra v Velenju čaka novi reprezentančni vrhunec. Potem ko se je Slovenija aprila s serijo zmag v Turčiji uvrstila v svetovno skupino pokala Billie Jean King, jo v Šaleški dolini čaka polfinale kvalifikacij za sklepni turnir. Nasprotnik bo Kitajska, ki je sicer na papirju močnejša, saj ima na svetovni lestvici kar šest igralk uvrščenih višje od obeh najboljših Slovenk, a si je Slovenija kot domačin izbrala igralno podlago. Dvoboj bo potekal v Beli dvorani na pesku, kjer bo imela slovenska reprezentanca s polfinalistko lanskega Rolanda Garrosa Tamaro Zidanšek in Kajo Juvan, ki ji peščena podlaga najbolj ustreza, vsaj enakovredne možnosti za napredovanje v finale kvalifikacij sklepnega turnirja Pokala Billie Jean King.

Želja Tenisa Slovenije je bila, da bi bil dvoboj v Ljubljani, in sicer v Tivoliju ali na Kodeljevem. Po besedah direktorja zveze Gregorja Krušića so naredili vse, da bi tako tudi bilo. »Toda zanimanje je bilo premajhno. Obrnili smo se na športni oddelek Mestne občine Ljubljana, ki nas je zavrnil, češ da bi se morali prijaviti na naslednji razpis za letni program športa, ki bo predvidoma konec leta. V nadaljevanju smo iskali skupni interes s Kodeljevim, kjer so nam zaradi zasedenosti preklicali rezervacijo konec avgusta. Stroški prekritja dvorane s peščeno podlago bi znašali okrog 30.000 evrov brez dedeveja,« je pojasnil Gregor Krušič.

Slovenskega selektorja Andreja Kraševca veseli, da je v zadnjem obdobju pokazala dobro pripravljenost Tamara Zidanšek, ki se je na turnirju v Monastirju zvrstila v finale ter zaključila posamično sezono s pozitivnimi občutki. »Igrali bomo na domačem terenu. O zmagovalcu bodo odločale malenkosti. Naš cilj je jasen, in sicer uvrstitev na sklepni turnir najboljših dvanajstih reprezentanc v Pokalu Billie Jean King. Pot je težka in naporna, a menim, da smo na pravi poti,« je prepričan Andrej Kraševec ter dodaja: »Veliko časa in pozornosti smo namenili dejstvu, da bi bili še boljši. Zato smo v reprezentančno akcijo povabili tudi Andrejo Klepač, ki sodelovanje sprejela odprtih rok. Njene kvalitete med dvojicami so nesporne. Kako jo bomo vključili v dvoboj in s katero igralko, se bomo odločili na samem prizorišču.«Ta čas največja težava slovenske reprezentance se zdi, da si je Kaja Juvan iz osebnih razlogov po turnirju v Portorožu vzela daljši tekmovalni premor, v katerem se že pripravlja na novo sezono. Ljubljančanka je dejala, da si je sicer želela pred dvobojem s Kitajsko odigrati kakšen dvoboj, se celo prijavila na turnir, a ga tik pred zdajci odpovedala. »Dejstvo je, da smo si z zmagami v Turčiji priborili dvoboj proti Kitajski. Igranje v reprezentanci je užitek, motivacije nam ne bo zmanjkalo. Vse igralke točno vemo, kakšen je naš cilj. Pot do njega je trnova, a smo na izzive pripravljene. Poznamo tekmice in njihov nivo igranja. Kitajska je zelo kvalitetna reprezentanca. A dejstvo je, da igramo doma ter na podlagi, ki smo si jo izbrali,« je motivirana Kaja Juvan, ta čas 88. igralka sveta.

6 Kitajk je na svetovni teniški lestvici uvrščeno višje od Kaje Juvan in Tamare Zidanšek, med njimi vseh pet, ki so jih Kitajci prijavili za dvoboj proti Sloveniji.