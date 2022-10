Franjo Bobinac, ki je na sredini seji predsedstva Rokometne zveze Slovenije pojasnil, da ne bo znova kandidiral za predsednika in da položaj zapušča po 14 letih (mandat mu poteče 29. oktobra, volilna skupščina RZS bo 13. decembra, tri dni kasneje bo kandidiral za predsednika OKS), je prepričan, da bo Euro 2022 uspešen po organizacijski in tekmovalni plati. Natanko dva tedna pred začetkom prvenstva, katerega proračun je 1,7 milijona evrov, vlada (država) pa naj bi prispevala 750.000 evrov, je Franjo Bobinac, častni predsednik organizacijskega odbora, dejal: »To bo največji športni dogodek za ženske v zgodovini samostojne Slovenije. Naša država je že velikokrat dokazala, da je odličen organizator in gostitelj, prepričan pa sem, da bo tako tudi tokrat in da bomo lahko na tekmovanje ponosni na vseh področjih. Verjamem, da bo naša reprezentanca naredila vse, kar je v njeni moči, za športni rezultat, ki bo dosegel ali mogoče celo presegel pričakovanja in cilje. Hvala slovenski vladi za podporo pri kandidaturi in denarni prispevek, ki je bil potreben in nujen, kajti brez njega prvenstva ne bi bilo.«

Dvakrat s Hrvaško brez gledalcev

Petnajsto EP bo v prvem delu potekalo v Ljubljani, Celju, Podgorici in Skopju, glavni del v Ljubljani in Skopju, sklepni boji pa v dvorani Stožice. Med 17-dnevnim tekmovanjem, katerega uradni slogan je »Play with Heart« (Igraj s srcem; enak naslov ima tudi uradna himna Eura 2022, katere avtorica in izvajalka je pevka Senidah), bo odigranih 47 tekem, od tega kar 26 v Sloveniji. Prireditelji pričakujejo v Sloveniji več kot 6000 obiskovalcev iz tujine, ki naj bi ustvarili vsaj 12.000 nočitev (daleč največ bo Skandinavcev), doseg gledanosti ocenjujejo na 564 milijonov ljudi, televizijskih prenosov in ostale produkcije pa naj bi bilo za več kot 1900 ur. »Na organizacijskem področju intenzivno delamo že pol leta. Čeprav imamo velike izkušnje z organizacijo velikih tekmovanj za mlajše kategorije, je prvenstvo na članski ravni zalogaj s povsem drugačnimi dimenzijami. Organizacijski standardi evropske zveze EHF so zelo visoki in zahtevni, a sem prepričan, da jih bomo v celoti dosegli in mogoče celo presegli,« napoveduje Bor Rozman, podpredsednik RZS in predsednik organizacijskega odbora, po njegovem mnenju pa naj bi zgolj s prodajo vstopnic ustvarili za skoraj milijon evrov prihodkov.

Vrhunec novinarske konference v najnovejšem hotelu s petimi zvezdicami v Ljubljani je bila objava seznama igralk selektorja slovenske reprezentance Dragana Adžića. Črnogorec se je odločil za 19 igralk (kar osem jih prihaja iz Krima Mercatorja), ki so vabljene na začetek sklepnih priprav na EP v ponedeljek, 24. oktobra, ob 10. uri v Laškem. Po sponzorskih obveznostih bo zvečer na vrsti uvodni trening v tamkajšnji dvorani Tri lilije, v Laškem bo reprezentanca ostala do 1. novembra, nato pa se bo iz hotela Thermana preselila v hotel Rimske terme, kjer se bo pripravljala na tekme skupine B v Celju – vse z začetkom ob 18. uri – proti Danski (petek, 4. oktober), Švedski (nedelja, 6. oktober) in Srbiji (torek, 8. oktober). Pred začetkom Eura bo odigrala tudi dve pripravljalni tekmi proti Hrvaški (27. in 29. oktobra), oba obračuna z južnimi sosedami v Laškem pa bosta zaprti za javnost (brez gledalcev).

Brez zmagovalne miselnosti

Selektor Adžić upa, da na tekmah med vikendom ne bo kakšnih dodatnih poškodb in drugih zdravstvenih težav v igralskem kadru in da se bo reprezentanca v Laškem zbrala v popolni zasedbi. »Veselim se prvenstva in pred njim imam pozitivna pričakovanja. Ne čutim nobenega pritiska, razen moje potrebe, da dam vse od sebe. Torej gre za nekakšen pozitiven pritisk, ki je dobrodošel, negativen zaradi imperativa uspeha pa je vedno škodljiv,« opozarja Dragan Adžić, ki za razliko od mnogih ni povsem prepričan o napredovanju Slovenije iz skupine v Celju. »V športu nikoli ni nič zanesljivega, stoodstotnega. Vsekakor pa verjamem v dekleta, celotno reprezentanco in v to, da lahko dosežemo veliko. Osnovni cilj je priti iz skupine v Celju v glavni del tekmovanja v Ljubljani, potem pa je vse mogoče.«

Iz vsake skupine se v glavni del tekmovanja uvrstijo po tri reprezentance od štirih. Adžić meni, da sta Danska in Švedska na papirju po vseh merilih kakovostnejši od Slovenije, Srbija pa na približno enaki ravni: »Sedanja generacija zaradi slabih dosežkov ni imela zmagovalne miselnosti, zato smo veliko delali tudi na tem. Proti Dankam in Švedinjam v nobenem primeru nismo favoriti, a to ne pomeni, da jih ne moremo premagati.« Črnogorec pričakuje tudi čim večjo podporo domačih navijačev: »Želim, da verjamejo v nas in da nas množično podprejo. Navijači imajo radi zmagovalce in velike dosežke. Polne Stožice? To niso le moje sanje, ampak sanje vseh nas. Ko v živo spremljam košarkarje in odbojkarje v polnih Stožicah, je to zame impresivno. Verjamem v sanje o polnih Stožicah in nastopu rokometne Slovenije na olimpijskih igrah v Parizu leta 2022. Tako z moško kot z žensko reprezentanco.«