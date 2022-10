Mestne občine: Kar nekaj ponovitev županskih spopadov

Po zadnjem dnevu, ko je še bilo mogoče vložiti kandidaturo za župana, je jasno, da bomo v večjih mestnih občinah ponovno spremljali soočenja med znanimi obrazi. V Kopru se bosta znova soočila Aleš Bržan in Boris Popovič, v Mariboru Saša Arsenovič in Franc Kangler, v Kranju pa Matjaž Rakovec in Zoran Stevanović.