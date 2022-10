Učitelj naj bo? Učitelj naj bo!

V bivši Jugoslaviji je bila pot vsakega moškega po opravljeni univerzitetni diplomi določena z odhodom v Jugoslovansko ljudsko armado. Tako sem tudi sam po julijskem diplomiranju načrtoval služenje vojaškega roka v avgustovskem vpoklicu. Ko v avgustu nato vpoklica nisem prejel, sem se oglasil na pristojnem uradu. Povedali so mi, da me bodo iz določenih razlogov vpoklicale šele januarja. Kateri so ti razlogi, mi niso povedali, saj da je to »vojna tajna«. Pozneje sem izvedel, da bi vojaški rok, če bi bil vpoklican avgusta, služil kot vzgojitelj v vojaški gimnaziji v Ljubljani!