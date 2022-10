So naredili domačo nalogo?

V Ljubljani se na letošnjih lokalnih volitvah za župana ponuja devet kandidatov, pri čemer lahko mirno zapišemo, da ima trenutni župan Zoran Janković najboljšo izhodiščno pozicijo. Vsak projekt, ki se izvaja, in še bolj tisti, ki so bili v zadnjem mandatu uspešno zaključeni, so dokaz, da Jankoviću in ekipi tudi po štirih mandatih ni zmanjkalo zagona. In ravno to je tisto, kar njegovim volilcem največ pomeni – Zoran dela. Prav tako ni bojazni, da bi mu v predvolilnem času škodili že pred leti začeti kazenski postopki. Če sodimo po zadnjih županskih volitvah in predvsem po volitvah leta 2014, ko so bili očitki o koruptivnem ravnanju najbolj sveži in za Jankovićevo kandidaturo potencialno toksični, mu je očitno v očeh velikega dela volilcev očitke uspelo uspešno nevtralizirati. Leta 2014 je namreč zmagal že v prvem krogu s skoraj 58 odstotki glasov, štiri leta pozneje pa je zmago v prvem krogu potrdil s skoraj 61 odstotki. Pri čemer ni zanemarljivo, da je leta 2018 zanj glasovalo kar 15.000 volilcev več kot leta 2014.