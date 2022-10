Za ljubljanskim Bežigradom je prejšnji petek okoli 15.30 trinajstletnega osnovnošolca napadlo pet najstnikov, starih 14 oziroma 15 let, je prvi poročal portal 24ur. Fanta so pričakali v bližini šole, najprej ga je en fant večkrat boksnil s pestjo v obraz, nato pa so udarci začeli padati z vseh strani, je vidno s posnetka. Trinajstletnika v določenem trenutku vržejo po tleh, ga še naprej boksajo, nekajkrat tudi brcnejo. Fant se zvije v klobčič in se trudi zavarovati glavo. Po pol minute se napadalci, šlo naj bi za osnovnošolsko tolpo Gang 1107, od fanta umaknejo. Zagrozili so mu, da bo, če komu črhne o pretepu, le še huje, je za portal povedal dečkov oče. Ta o napadu na sina ni izvedel od njega, temveč šele naslednji dan iz videoposnetka, ki so ga najstniki objavili na družbenem omrežju. Še isti dan so napad prijavili policiji.

Učenčev oče pravi, da so ob prijavi naleteli na neodzivnost policije. Po pisanju portala naj bi mu v soboto policist dejal, da bodo ukrepali takoj v ponedeljek, ob klicu v ponedeljek pa da so mu pojasnili, da bo policist, ki je sprejel prijavo, v službi šele od četrtka dalje. Torej od danes. V policijski upravi to zanikajo in pojasnjujejo, da so s primerom medvrstniškega nasilja seznanjeni in da preiskava poteka. »Prijavo je ob naznanilu sprejel policist na policijski postaji Ljubljana Bežigrad in se takoj lotil zbiranja obvestil v smeri izsleditve storilcev suma kaznivega dejanja nasilništva,« so zagotovili.

Policija preiskuje

Potrdili so, da so prijavo prejeli 15. oktobra, v okviru predkazenskega postopka so opravili določena preiskovalna dejanja in zbiranje obvestil, a zaradi vpletenosti mladoletnih oseb podrobnosti ne morejo razkrivati. »Tako z vidika interesa preiskave, zaščite žrtev in morebitne ponovne viktimizacije kot tudi pravic osumljencev kaznivih dejanj,« so pojasnili. Preiskovanje kaznivih dejanj ni delo enega policista, ampak vse enote, dodajajo. V konkretnem primeru se je na policijo res obrnil svojec oškodovanca, a mu dežurni policist po telefonu ni mogel povedati več kot to, kdaj policist, ki je sprejel prijavo, dela. »Tisti, ki vodi preiskavo, tudi najbolje pozna primer in lahko poda najbolj relevantne informacije oškodovancem oziroma sodeluje z žrtvami,« so še razložili na ljubljanski policijski upravi. O posamičnih fazah potekajoče preiskave oškodovanca praviloma ne obveščajo, razen če je treba žrtev zaščititi ali bi bilo njegovo sodelovanje nujno za potek preiskave. »Je pa oškodovanec vedno obveščen, ko se odkrijejo osumljenci oziroma pred podajo kazenske ovadbe na sodišče,« pravijo. Dodatno mero zaupnosti je terjala tudi preiskava tako mladoletnega oškodovanca kot napadalcev.

Napadel ga je tudi sošolec

Po navedbah portala se napadeni deček že bolje počuti, podpirajo ga tako starši kot sošolci in šolska psihologinja. Eden od napadalcev je namreč njegov sošolec, ki pa ga od prejšnjega petka ni bilo v šolo. Ko se bo vrnil, ga čakajo disciplinski ukrepi. S tarčo naj bi se organizator napada pred časom dobro razumel, potem pa je po navedbah dečkovega očeta med njima prišlo do manjših nesporazumov, ki naj bi bili povod za pretep. Skupina nasilnih najstnikov druge ustrahuje s tolpo Gang 1107. Nasilni naj bi bili že v preteklosti, to naj ne bi bil njihov prvi napad na učenca te šole. Po napadu naj bi prejšnji žrtvi še obrili glavo in jo tako prestrašili, da si doslej ni upala spregovoriti.