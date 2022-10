Za dvigala gre

Letos se bomo državljani res naposlušali najrazličnejših volilnih obljub. Najprej so nam jih trosile stranke, potem predsedniški kandidati in nazadnje nam bodo vse sorte obljubljali še kandidati za župane. Pri slednjih se pogosto zgodi, da niti ne vedo, kaj sodi v pristojnost županov, in napletajo vse sorte meglo. Prvak v sejanju plev je gotovo kandidat za ljubljanskega župana Aleš Primc. Kot župan bo denimo »zagotovil zaščito otrok v vrtcih in šolah, da jih ne bodo učili, kako spreminjati spol in spolno usmerjenost«. Ker, kot je razložil, je »občina Ljubljana največja podpornica in financerka škodljive LGBTQIA+ ideologije, ki vključuje spreminjanje spola in spolne usmerjenosti pri otrocih. Iz mestne občine Ljubljana se ta za otroke in družine škodljiva ideologija širi na vso Slovenijo.« Skratka, za ljubljanske otroke gre! A sedma točka njegovega programa napoveduje: »Občina bo aktivno sofinancirala projekte za namestitev dvigal v vse bloke in večnadstropne hiše, ki jih še nimajo.« Zdaj nam je končno jasno: ne za otroke, za dvigala gre!