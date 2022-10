Da je turizem propulzivna panoga, tesno prepletena z ugledom države in odvisna od povezovanja, se vse bolj zavedajo tudi vinarji. Prejšnji konec tedna se jih je na edinem festivalu modrih pinotov v jugovzhodni Evropi Modrem Les Noirs, ki ga od leta 2018 organizira slovenska vinska klet TILIA Estate – Hiša pinotov, zbralo kar 28. Skupaj s še okoli 200 obiskovalci so predstavljali deset držav. Vnaprej razprodana mojstrska delavnica je bila vrhunec dvodnevnega dogajanja, na njej sta svoja vina predstavljala tudi Aleš Kristančič in Aljoša Jakončič. Tema je bila kreativnost regije pri pridelavi modrega pinota, najbolj čislanega vina na svetu. Dogodek je okrepil zavedanje o pomenu vinske panoge kot vitalnega dela turizma, zlasti v povezavi z gastronomijo.

Od klasičnih družinskih podjetij do modernih HR

Vinski turizem odpira številna delovna mesta in kot tak polni državno blagajno vinsko izpostavljenih držav stare Evrope, kot so Francija, Italija, Španija, Nemčija. Zaposlitve, ki jih ponuja, so pogosto v okviru družinskih podjetij, ne pa vedno. Matjaž Lemut, direktor TILIA Estate, pojasni, da zaposlujejo štiri sodelavce, pri čemer je aranžma različen. »Kdor ne pozna in ne upošteva generacijskih in kulturnih razlik, težko tvori najboljše time. Pred kratkim sem zaposlil mladega tehnologa iz Argentine. Je tipičen predstavnik milenijcev, ki mu dosti pomenita prosti čas in ravnovesje v življenju. Omogočam mu štiridnevni delovni teden. Zakaj ne? Treba je biti odprt in inovativen, sploh pri kadrovskih potezah.«