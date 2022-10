Mariborska policista sta sredi tedna na Tržaški cesti ustavila 50-letnega voznika renaultovega kangooja iz okolice Maribora. Avto je vzbudil njuno pozornost, ker se mu je močno kadilo iz izpušne cevi. No, polomljena je imel tudi ogledala. Ko sta ga ustavila, sta takoj ugotovila, da ima nameščene tako slabe pnevmatike, da že zaradi tega ne bi smel na cesto. Še več nepravilnosti je pokazal odrejen tehnični pregled, med drugim tudi to, da sistem vpetja sprednjih koles s krmilnim mehanizmom ni bil tehnično brezhiben, da nekatera svetlobna telesa na vozilu niso delovala, da sprednji žaromet ni bil ustrezno pritrjen in tako naprej. Policista sta odvzela registrski tablici, vozilo izločila iz prometa in vozniku napisala kazen v višini 500 evrov.

To pa še zdaleč ni bil edini primer tehnično povsem neprimernih tovornih vozil, ki se vozijo po naših cestah. Prejšnji teden je potekala vseevropska akcija nadzora tovornega in avtobusnega prometa. Rezultati niso spodbudni. Policisti so ustavili 7699 voznikov, in sicer 652 voznikov avtobusov in 7047 voznikov tovornih vozil. Pri tem so ugotovili kar 918 kršitev cestnoprometnih predpisov. Pri avtobusih (več kot pol je bilo tujih) je bil najbolj pogost prekršek nepripenjanje z varnostnim pasom. Pri tovornjakih (tudi med temi je bilo tujih precej več kot pol) pa sta bili poleg tega pogosti tudi prekoračitev hitrosti in neustrezna dokumentacija.

Pet mrtvih tovornjakarjev

»Med poostrenimi nadzori smo policisti preverjali tudi morebitno preobremenjenost tovornih vozil. Opozarjamo na primer tovornega vozila z močno prekoračeno največjo dovoljeno maso, saj je ta ob tehtanju znašala kar 5200 kilogramov namesto 3500 kilogramov, kolikor je dovoljeno. Šestnajstega oktobra 2022 ustavljenemu vozniku so mariborski prometni policisti na avtocestnem počivališču izrekli globo 1000 evrov in vozilo izključili iz prometa,« so še sporočili s policije.

V devetih mesecih letošnjega leta se je pri nas sicer pripetilo 1840 prometnih nesreč z udeležbo tovornih vozil, od tega so jih vozniki tovornih vozil sami povzročili 1175, torej kar dve tretjini. V teh nesrečah je umrlo 5 voznikov tovornih vozil, 17 je bilo hudo telesno in 95 lahko telesno poškodovanih. V enakem obdobju se je zgodilo tudi 222 prometnih nesreč z udeležbo avtobusov, v katerih so bili trije vozniki avtobusa lažje poškodovani. Najpogostejši vzroki prometnih nesreč, ki jih povzročijo vozniki tovornih vozil in avtobusov, so nepravilen premik z vozilom, nepravilna stran in smer vožnje ter neustrezna varnostna razdalja. »Neupoštevanje pravil, pa tudi nepazljivost, zmanjšana pozornost, utrujenost in posledično prepočasno odzivanje voznika, ki upravlja 40-tonsko vozilo, vse to lahko pripelje do prometne nesreče s katastrofalnimi posledicami,« opozarjajo policisti.