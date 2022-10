Kot kaže, bomo morali spet začeti živeti v skladu z znamenitim sloganom, da »nič več ne bo tako, kot je bilo«. Predvsem kar se tiče cen. Napoved, za koliko se bo podražila na primer električna energija, je one dni na spletnem portalu N1 razlagal direktor Elesa Aleksander Mervar, ki je že večkrat opozoril, da se moramo zaradi razmer na energetskih trgih pripraviti na hudo zimo. »Znanje ne bo dovolj. Pomembnejša bo sreča,« je po zapiskih N1 že maja dejal za Radio Slovenija in posvaril pred veliko podražitvijo oskrbe z elektriko. »Če ste imeli danes mesečno 100 evrov položnice za elektriko, boste imeli po mojih izračunih leta 2023 od 350 do 400 evrov,« je o svetli prihodnosti dejal Mervar.

Draginja pa ni začela najedati zgolj žepov navadnih državljanov, ampak tudi tistih bolj posvečenih, med katere nedvomno sodijo izvoljenci ljudstva, ki posedajo v državnem zboru. Slovenske novice so poročale o presunljivih podražitvah cen v prehranjevalnici na Šubičevi ulici in zapisale, da so se višjim cenam surovin in energentov prilagodili tudi v restavraciji državnega zbora, kjer so nedavno dvignili cene kosil in malic. Po novem ceniku, ki so ga objavili, je tako treba za kosilo v samopostrežni restavraciji odšteti 7 evrov (pred podražitvijo 5,7 evra), cena malice je 5,5 evra (prej 4,5). Če želijo, da jim hrano prinese natakar, pa morajo jedci to doplačati, in sicer en evro, kar pomeni, kot so podrobno izračunali, da kosilo s tovrstno postrežbo stane 8 evrov (prej 6,5), malica pa 6,5 (prej 5 evrov). Malica je v menzi državnega zbora sicer okarakterizirana kot glavna jed brez prilog, kulinarični hedonisti pa lahko izbirajo med juho, solato in sadjem, jogurtom ali sladico. Objavili so še jedilnik na dan 12. oktobra, ki je vseboval piščančji paprikaš, krompirjeve svaljke, juho ali solato ter sadje, jogurt ali sladoled. Vse za sedem evrov, kar je, kot so še pripisali, še vedno ceneje, kot če bi naročili hrano v drugi restavraciji ali piceriji v okolici državnega zbora. So pa zato cenejši topli napitki, kot je kava, za katero je treba odšteti en samcat evro, za kavo z mlekom 1,30 evra, za belo kavo 1,50 evra in za smuti tri evre.

Ana Roš ima rogljiče za pet evrov

Še dobro, da v državnem zboru ne kuha ali ne peče kruha in peciva najbolj znana in v tujini cenjena slovenska kuharica Ana Roš iz gostilne Hiša Franko v Kobaridu, ker bi cene gotovo še malce poskočile. Vsaj če primerjamo ceno poslanskega kosila, rogljiča ali štruce kruha iz njene nove pekarne v centru Ljubljane. Na portalu N1 so namreč v ekskluzivni reportaži ob odprtju butične pekarnice z njenim podpisom poročali o tem, da so ljudje stali v vrsti za njene dobrote že pred uradno otvoritvijo in jih razgrabili v pičlih dveh urah, ne glede na to, da cene niso prav nič skromne. Kot so zapisali pričevalci, najcenejši izdelek, navadni masleni rogljič, stane 2,80 evra, s čokolado polnjeno pecivo 3,80, zvitek s cimetom pa 4,80 evra. Za preostalo polnjeno pecivo z bolj neobičajnimi sestavinami je treba odšteti več kot pet evrov, prav toliko stane štruca kruha. Veliko cenejši so izdelki čez cesto, v Anini delikatesi v veleblagovnici Nama, kjer je mogoče dobiti tudi cviček ali refošk z Goriških brd z njenim osebnim podpisom po veliko bolj spodobnih cenah. Za tiste, ki prisegajo na bolj spektakularne obroke in vinsko karto, pa je še vedno na voljo obed v Hiši Franko za 225 evrov na osebo, brez vinske spremljave, ki bo gurmane stala še nadaljnjih 140 evrov, tu nekje pa se gibljejo tudi cene prenočišč.

Vendar to še ni vse, kar smo dobili od Roševe na vpogled minuli teden. Pred dnevi ni bilo javnega sredstva obveščanja, ki se ne bi spotaknilo ob njen zapis, ki ga je poslala v svet in splet, da je povrhu vsega še srečno zaljubljena. »Srečala sem te na eni običajni pozni pijači, ki sem se jo res trudila preskočiti. Vate sem se zaljubila v sekundi in ta sekunda se je zdela desetletje, stoletje. Upam, da bo ta sekunda trajala za vedno. Nama bo uspelo?« je pod romantično fotografijo, na kateri se stiska k skrivnostnemu moškemu, zapisala svetovno znana kuharica. No, ta neznanec ni dolgo ostal povsem neznan, saj so na portalu metropolitan.si hitro izbrskali, da gre za Urbana Stojana, ki menda velja za uspešnega slovenskega podjetnika, poudarili pa so še, da tisti, ki njenega novega izbranca že poznajo, pravijo, da je zares dober človek.

Evrovizija ni vprašljiva

Tako kot Roševa je tudi Martin Golob zasedel kar nekaj prostora v najbolj cenjeni tedenski literaturi, saj so ga opazili v supergah, ki menda stanejo šest tisočakov in več, kot so zabeležili na portalu žurnal24.si. Pred dnevi je superzvezdniški župnik namreč objavil svojo fotografijo na rolki, na kateri pa so nekaterim padli v oči pregrešno dragi športni copati, ki jih je imel obute. »Ko vidiš fajmoštra na skejtu. V supergah za 6000 €,« je zapisal eden izmed tviterašev in nemudoma zaposlil žurnalove analitike, ki so se brž lotili dela in ugotovili, da naj bi šlo za model Nike Air, natančneje za model v omejeni izdaji Jordan 1 Retro High, ki stanejo od dobrih 4000 evrov pa vse do 16 tisočakov. Seveda so brž poklicali božjega skejterja in ga zaslišali, od kod mu takšen model superg. »Podarila mi jih je mladina iz Medžimurja in so verjetno ponaredek. Dvomim, da bi mi mladina kupila nekaj tako dragega. Vendar nisem vedel, da original dosega takšno ceno,« jim je v maniri skromnosti razložil Golob.

Če se Golob po medmrežju baha s ponaredki, pa se država spodaj pod obličjem vsemogočnega že pripravlja na nastop na Evroviziji. In to brez skromnosti, čeprav se je minuli teden pisalo, da je že kar devet držav odpovedalo nastop zaradi varčevalnih ukrepov. Malikovalci najboljše evropske glasbene produkcije bodo nedvomno prikrajšani za nastope Slovaške, Andore, Luksemburga, Bolgarije, Monaka, Turčije, Črne gore, Severne Makedonije in BiH. Bomo pa lahko držali pesti za naše, saj je v mediju Svet24 odgovorni urednik razvedrilnega programa RTV Slovenija Vanja Vardjan zatrdil, da bo Slovenija v Liverpoolu definitivno nastopila, in to kljub nekaterim razburjenim članom programskega sveta RTV Slovenija, med katerimi je bil tudi Sašo Hribar, ki je med drugim izjavil, »da se nekaj let Evrovizije ne bi smeli udeleževati, saj za slabe uvrstitve leto za letom nihče ne prevzame odgovornosti«. Vardjan je plačnikom električne energije razložil, da bi se po analogiji, ki jo zagovarjajo nekateri, zaradi slabših dosežkov, kot jih imajo v zadnjih desetih letih naši predstavniki, morali odpovedati tudi nastopom v kvalifikacijah za EP in SP v nogometu ter prenosom s prvenstev. »Pesem Evrovizije je namreč enako kot EP in SP v nogometu največji glasbeni dogodek na svetu, ki ga od letos samostojno organizirajo tudi v ZDA, in ne samo v Evropi, Aziji ter Avstraliji,« je zatrdil Vardjan in še navrgel, da skupna cena za projekt znaša natanko 208.000 evrov.