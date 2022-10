Pri tem je mirno »pozabil«, da so sodno dokazane nezakonitosti pri prevzemu Agrokorja s strani lastnika tajkuna Ivice Todorića potekale tudi s pomočjo prvih ruskih, celo državnih bank. In kot vrhunec je spretno minimaliziral prvorazredni mednarodni škandal, ko je pred nekaj tedni, torej sredi vojne v Ukrajini, državno podjetje, ki ga nadzoruje ministrstvo za obrambo ter se ukvarja s servisiranjem vojaških vozil, helikopterjev in letal, poslovno obiskala delegacija iz – Rusije.

Povzetek šestih let (dveh vlad) in vse bolj vladanja Andreja Plenkovića ne more biti enostranski in črno-bel. A realno vsekakor prevladujejo slabi in zelo slabi rezultati, ki omogočajo gospodarske (na primer ozka usmerjenost samo v turizem, katerega delež v domačem BDP presega delež industrije) in zlasti družbene procese, ki so že sedaj za Hrvaško zelo negativni. V bližnji prihodnosti pa utegnejo postati tudi usodni.