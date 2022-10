Butalci so se odločili. Imeli bodo doktorja. V medijih so objavili, da ga iščejo ter da bodo od vseh prijavljenih izbrali najboljšega. Že v razpisu so objavili, da je v Butalah najvišji cilj zdravje vseh. Če bodo vsi Butalci zdravi, potem bo plača zdravnika najvišja, torej stoodstotna, izplačana iz butalskega proračuna.

Javil se je zdravnik, čigar poreklo v šestem kolenu je bilo iz Butal. Sorodniki so mu predlagali, da se prijavi, ker so Butalci nekaj posebnega in bo pri njih lahko uveljavil, kar bo hotel. Ker ima svoj jaz, bo zelo spoštovan in odlično plačan.

Na razgovor pred zaposlitvijo je prišel k županu. Župan mu je predstavil butalski moto: »Če ni nihče bolan, je zdravnik opravil svoje delo odlično.« Kandidat je bil na to že pripravljen in je županu pihnil na dušo: »Spoštovani gospod župan. Butalci ste res edinstveni. Nihče zdravja ne obravnava tako kot vi. Vendar bi vaš način plačevanja doktorja rad samo še dopolnil. Strinjam se, da dobim polno plačilo, če so vsi Butalci zdravi. Vendar je pri tem pomembno, kdaj bom to ugotavljal. Jaz dan delim na tri dele, noč 8 ur, dopoldne 8ur in popoldne 8 ur.

Ponoči bom v vsakem primeru imel ordinacijo zaprto, kar pomeni, da pri meni ne bo nobenega bolnega Butalca. Torej vsi so zdravi in zaslužim celo plačo. Dopoldne bom imel ordinacijo odprto. Če se bo pojavil kakšen Butalec z zdravstvenimi težavami, se bom z njim pogovoril, da izvem, kaj mu je. To obravnavo boste, gospod župan, posebej plačali v višini ene tridesetine moje 'nočne' plače, jasno za vsakega pacienta posebej. Če bo vsak dan prišel en pacient, bo to v mesecu 30 tridesetin ali ena dodatna 'nočna' plača. Tistega dopoldanskega pacienta bom na zdravljenje, to je na opravljanje storitev, sprejel popoldne. Popoldansko delo mora biti zaradi moje preobremenjenosti in možne izgorelosti plačano kot nadure, torej dvojna tarifa dopoldanskega dela.

Zahtevam samo še, da uredite ustrezne prostore po mojih navodilih in zaposlite na svoje stroške, ki me ne zanimajo, medicinsko sestro, ki bo v času mojih ordinacij stalno prisotna.«

»Hura!« je vzkliknil župan. »Vi, gospod doktor, pa ste pravi kamplc! Vse vam je jasno, kaj mi v Butalah mislimo in zahtevamo od doktorja. Strinjam se tudi z vašimi dopolnitvami. Bravo! Vi ste naš človek! Kdaj lahko začnete?«

Ko je kandidat odšel, je župan sklical svoje velmože in jim veselo oznanil, da so Butale dobile vrhunskega doktorja, po njihovih zahtevah. Predstavil jim je doktorjeve pogoje. Velmožje so se navdušeno strinjali, saj je njihove zamisli, kako priti do popolnoma zdravih Butalcev, samo še nadgradil. Dodali so edino še, da bodo Butalci enako zdravi kot ponoči, če bodo dopoldanske in popoldanske obiske morali doplačati do polovice iz žepa kar sami.

Tomaž Šumi, Lesce