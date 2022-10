Zgodba se je začela v šestdesetih letih, ko je general de Gaulle zahteval vrnitev francoskega zlata, ki je bilo deponirano v ZDA. Takrat je potekala vietnamska vojna, »kruh in topovi« je bilo ameriško prepričanje, ki je ovrglo Bismarckov rek, da obojega ni mogoče dobiti. Protest ameriške mladine je preplavil ZDA, Vietnam se je izkazal za polom. Leta 1971 je Nixon ločil zlato od dolarja in od tedaj naprej so rekli, da »je problem dolarja vaš problem«. Medtem se je v Evropski gospodarski skupnosti (EGS) že od sredine šestdesetih let pripravljala njena denarna struktura, ki so jo predstavili v Wernerjevem načrtu (o ekonomski in monetarni uniji kot koraku k politični) leta 1972. ZDA so ga potopile z arabsko-izraelsko vojno (leta 1973) in naftno krizo ter ustvarile trg petrodolarja.

V evropskem kontekstu so se nadaljevale razprave. Namreč, obstajala je francosko-nemška os, ki je hotela enkrat za vselej rešiti problem previsoke privilegiranosti dolarja. V celotnem zahodnem prostoru se je medtem dvignilo delavsko gibanje, zahteve in boji so bili množični. Zahodna vodstva niso vedela, kako se z le-temi spopasti, dokler se z Reaganom in Volckerjem ni začelo divje monetarno zaostrovanje, ki mu je sledila Evropa, kar je uničilo tako delavsko gibanje kot dobršen del industrijske strukture.

Ob močnem dolarju je del evropskega industrijskega aparata, zahvaljujoč izvozu, preživel do leta 1992, ko so bili z maastrichtsko pogodbo postavljeni temelji evra. Snovalci so pričakovali, da bo evro od takrat naprej mednarodno priznana valuta v širšem obsegu, kot je bila nemška marka. Za izgradnjo te monetarne strukture, ki je bila osredotočena na stabilnost cen, in ne na polno zaposlenost, se je začela divja deflacija plač. Rojstvo evra je sovpadlo z začetkom razgradnje Evropskega monetarnega sistema (EMS), ponovno združitvijo Nemčije in skokovitimi obrestnimi merami Bundesbank. Tako kot je bilo pri ameriški centralni banki (Fed), je tudi nemška centralna banka vsesavala kapital z evropske celine, ki se je prelival v Nemčijo, kar je med drugim financiralo njeno ponovno združitev. Države južne Evrope so postopno slabele, z uničenjem industrijskega aparata, privatizacijo in razgradijo ogromnih javnih industrijskih kompleksov.

Od opisanega je minilo trideset let in enainštirideset od Volckerjevega zategovanja. Takrat sta bila iransko-iraška vojna in Afganistan, zdaj se, preko Nata, razplamteva konflikt na vzhodu. Nemško-ruska povezava, ki je Nemčijo obogatila, se je pretrgala s posledico vrtoglavega povišanja cen plina, nafte in drugih surovin. Poleg tega pritisk ameriške centralne banke kopira pritisk Bundesbank iz leta 1992. Tokrat je dolar na varnem. Močan dolar bo povzročil uničenje ostankov ameriškega industrijskega kapitala, razen vojaško-industrijskega kompleksa, ob istočasnem ogromnem primanjkljaju v trgovinski bilanci in na tekočem računu ter z eksplozijo zunanjega dolga. Obenem bo trajajoča vojna povzročila uničenje preostalega dela evropskega industrijskega aparata, ki je še ostal po preselitvah v gospodarsko bolj ugodna območja sveta.

Zdi se, da želijo ZDA povedati Evropejcem to: če se moramo zrušiti mi, se morate zrušiti tudi vi. Peklenski samomorilski objem. Medtem pa se svet drugje premika naprej, se povezuje, sodeluje, ustvarja novi monetarni sistem in bo kmalu pozabil na nas.

Črt Tavš, Koper