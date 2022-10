Če se človek rodi v neko okolje, ga vzame za dejstvo. Tako me je šele v zrelih letih presenetilo, da je tok reke Save mimo Ljubljane izravnan, spremenjen. Saj če pomislimo, bi morala po naravnih zakonitostih reka v nižini res vijugati! Včasih, ko ljudje niso imeli strojev in toliko moči spreminjanja, so se pri naseljevanju in uporabi tal prilagajali naravnim pogojem, niso rinili z glavo skozi zid. Sedaj počnemo točno to. Smo kot buldožerji: kar nam je napoti, odstranimo, spremenimo. S premalo zavedanja, kaj smo s tem naredili za okolje. In potem moramo trošiti ogromno energije in dela, da se zaščitimo pred našimi prejšnjimi posegi. In smo zadovoljni, ker to lahko naredimo, to je velik posel, delovna mesta, zaslužki … Sami si povzročamo dodatno delo in stroške. Živali v naravi se obnašajo trajnostno, varčujejo z energijo, ki jo pridobijo izključno s hrano, ki pa je dragocena in ni vedno na voljo. Mi smo to stanje »prerasli«. Hrane in energije imamo, vsaj na videz ali pa vsaj v našem delu sveta, dovolj, celo preveč (pa tudi pri nas še vedno ne za vse). Zato trošimo, trošimo nepremišljeno.

No, morda počasi vendarle skušamo bolj premisliti o tem. A trenutno je na pladnju predvsem energija. Ni pa nam postalo jasno, da bo vsak naš nepremišljen poseg v okolje kasneje od nas zahteval popravke, »gašenje požara«, ki nas bo energetsko stal veliko več. A bomo morali ta cmok požreti, če bomo hoteli sebe vsaj nekoliko zavarovati. Tako je tudi z našimi rekami in potoki. Poglejte okoli sebe, koliko malce večjih vodotokov še ima naravno strugo. In kako jih utesnjujemo. Spreminjamo jih v kanale brez življenja in s precej zmanjšano samočistilno sposobnostjo. Ni pa lepo živeti ob umazani vodi, kajne? Strategije v tej smeri nimamo ali je imamo mnogo premalo. Ko posekamo vse drevje vzdolž bregov, ko jih utrdimo s skalami ali čim drugim, postane prej življenjsko okolje za ptiče, ribe, rake in mnoge druge urbana puščava. Če kdo zlije še kakšno gnojnico ali onesnaženo vodo v strugo, se ta hitro razširi dolvodno, če pa bi voda vijugala in tekla počasneje, bi bil škodljiv učinek mnogo manjši. Vse za zmanjšanje poplavne ogroženosti, ki pa smo jo pridelali sami z drugimi nespametnimi posegi v okolje.