Kot je povedal premier, je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski že konec avgusta na Blejskem strateškem forumu dejal, da Ukrajinci nimajo časa biti utrujeni, saj so v vojni. »In jaz mislim, da moramo tudi mi razumeti, da tako kot žrtev ne more biti utrujena, tudi mi, če želimo iskreno pomagati žrtvi, ne moremo pristati na to, da smo kar naenkrat utrujeni od pomoči. Raje se vprašajmo, na kakšen način lahko še bolj pomagamo,« je dejal premier.

Ukrajina je trenutno po njegovih besedah sistematična tarča ruskih napadov na energetsko infrastrukturo. »Namen je jasen - uničevanje daljnovodov, uničevanje zmožnosti preskrbe z elektriko in plinom, zato da bodo ljudje v mrazu, ko pride zima,« je poudaril.

Zato bodo danes govorili predvsem o pomoči Ukrajini pri obnovi njene energetske infrastrukture. Torej ne z orožjem ali denarjem, ampak s konkretno opremo - s transformatorji, kabli, generatorji in podobno.

Vlada bo po vrhu naredila seznam opreme in predvsem proizvajalcev tovrstne opreme in videla, kaj lahko stori. Slovenija je sicer po premierjevih besedah kar dobro opremljena na tem področju.

Na sistematične ruske napade na energetsko infrastrukturo je premier opozoril tudi v odgovoru na pozive k pogajanjem o miru. »Jaz sem takoj za zaustavitev spopadov, ampak danes ima samo ena oseba v rokah ključ za zaustavitev spopadov in ta oseba bolj slabo posluša,« je dejal.

EU Ukrajini že od začetka ruske agresije nudi finančno, humanitarno in tudi vojaško podporo. Ta teden so se članice dogovorile tudi o vzpostavitvi misije za urjenje ukrajinskih vojakov na območju unije. O tem, ali bo Slovenija sodelovala pri njenem izvajanju, je še prezgodaj govoriti, je danes ob prihodu na vrh povedal Golob.