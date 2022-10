V Iloku, ki je umeščen med Donavo in sremskimi vinogradi na pobočjih Fruške gore, stoji grad Odescalchi. Od kod dokaj nenavadno ime? Cesar Leopold se je oddolžil za pomoč pri osvoboditvi Iloka pred Turki in knežji družini papeža Inocenca XI. Odescalchi daroval srednjeveški dvor Nikolaja s celotnim gospostvom Ilok, ki je takrat obsegalo večji del Srema. Papeževi nečaki, aristokrati iz Italije, so grad nadgradili v baročno-klasicističnem slogu, pod gradom pa uredili vinsko klet, ki je spodbudila tamkajšnje vinogradništvo in vinarstvo.

Po nekdanjih lastnikih se imenuje tudi najdaljša izmed šestih poti, 22 kilometrov dolga pot od vasi Bapska do posestva Principovac. In prav na tem posestvu je znamenita iloška knežja družina že davnega leta 1710 zasadila prvo trto traminca. Vsekakor je kratek oddih več kot na mestu. Tu sta še dve poti, dolgi 14 in osem kilometrov. Obe sta krožni poti, nosita pa ime Skandala, kar je naziv najvzhodnejše nadzorne točke Hrvaške planinske obhodnice. Obe poti se začneta z razgledišča in znamenite iloške vinorodne lege Vukovo ter vodita skozi vinograde do Liske, ki je z 297 metri nadmorske višine najvišji vrh hrvaškega dela Fruške gore in naprej skozi Skandalo nazaj do izhodišča.

Radoš je zadnje ali prvo naselje na Hrvaškem, odvisno seveda od tega, iz katere strani prihajate. Od letos skozi vas vodita dve pohodniško-planinski poti, od katerih je prva 17 kilometrov dolga pot, na kateri boste odkrili lepoto traminca, druga, 12 kilometrov dolga pot, pa se imenuje Slovaška hiša. Na že omenjeno Lisko s Principovca vodi tudi urejena, 6,5 kilometra dolga pot, ki se vije skozi vinograde in gozdove.

Vse poti so ustrezno označene, na začetku vsake poti pa je posebna tabla z osnovnimi informacijami in QR-kodo. Slednja vodi do povezave Hrvaškega planinskega društva Cibalia z GPX-sledmi, prometnimi znaki in oznakami, višinskimi profili in 3D-pogledom.