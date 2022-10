Tematika, ki jo letos v ospredje postavlja tudi festival November Gourmet Ljubljana, bo posvečena ženskam v gastronomiji, kar pomeni, da bodo imele glavno besedo pri ustvarjanju festivalske ponudbe ženske. Ženske, mame in babice … Spomnim se pogovora z znamenitim chefom Stevom Karapandžo. Ko sem tudi v Evropi znanega mojstra najbolj zapletenih, sestavljenih in eksotičnih jedi vprašal, kaj je zanj najboljši krožnik in kaj si najbolj želi, je kot iz topa izstrelil: »Najboljša jed, kar sem jih kdaj pokusil, je bil pasulj, ki ga je skuhala moja babica, in upam, da mi bo takšnega uspelo nekoč pripraviti.« Ja, tudi največje mojstre kuhinje so učile mame in babice. Pravzaprav imamo vsi spomin na okuse svoje mladosti.

Na koncu odloči ženska

Sonja Jezeršek je mati treh sinov, ki so se od malega »potikali« po kuhinji. »Sama sem klasična kuharica in rada kuham preproste jedi. Zadnjič mi je eden od sinov rekel, naj napišem knjigo o teh preprostih jedeh, pa sem odgovorila, da je vse že napisano. Zdaj je treba to le pošteno skuhati z dobrimi sestavinami, vedeti je treba, kdaj se ustaviti, kdaj kaj dodati.« Nato se rahlo nasmeji in doda: »S Francijem sva deset let v pokoju in uživava, ko gledava otroke, ki peljejo najino zgodbo naprej. Lepo je. Krog je sklenjen.«

Valentina Smej Novak je dodala, da so ženske tiste, ki so skozi stoletja ohranile vsa ta znanja in tehnike: »Kdo je tisoč let polagal hrano na mizo? Postavljamo svoja pravila in točno vemo, kaj ima kdo rad in koliko kdo poje, pa vedno pustimo še malo v loncu za repete. Da ne zmanjka. Veste, kuhinja bo vedno prostor hierarhij in avtoritet, a navadno je tako, da vsak pove svoje mnenje, na koncu pa odloči ženska.«

Nova pekovska zvezda v Ljubljani Nataša Đurić seveda trdi, da v peki ni prostora za improvizacijo in nedoslednost, a doda, da pomeni tisto nekaj več v njihovi zgodbi ženski princip: »Več empatije pride v naše prostore. Ženske namreč ne le poslušamo, ampak tudi prisluhnemo.« Hči znamenitega Janeza Bratovža, sommelierka Nina Bratovž, je Nataši pritrdila: »Ženske si vzamemo več časa, me smo bolj vizualni tip. Na drugi stran pa tudi gostje niso več tiste, ki bi 'le nekaj lahkega, mogoče solatko', ampak naročijo tudi kaj močnejšega, na primer vampe.«

Vedno bolj prepoznaven festival

Festival, ki se bo začel čez dva tedna, je vsak leto bolj prepoznaven, o čemer priča tudi udeležba na dogodkih, ki jih prinaša festival, saj vsako leto raste, skladno s trendi in dogajanji v gastronomskem svetu pa se spreminja tudi njegova vsebina.

Novembrska Ljubljana bo tako slavila kulinariko in vse njene ustvarjalce, vse od chefinj in chefov, pekovk in pekov do domačih proizvajalcev in fotografov, vseh, ki kreirajo kulinarični utrip Ljubljane. »Festival že dobiva vedno bolj pomemben glas v slovenski gastronomiji. Je torej tudi priložnost, da izpostavimo posamezne kulinarične trende, damo prostor glasovom ljubljanskih kulinaričnih navdušencev. Letos tako pod žaromete postavljamo ženske v kulinariki. Ustvarjalke in ljubiteljice gastronomije,« je poudarila direktorica Turizma Ljubljana mag. Petra Stušek.

Letos bodo v ospredju predvsem kuharske mojstrice

Poleg že tradicionalno dobro sprejetih festivalskih dogodkov, kot so izobraževalne kulinarične delavnice in tečaji, ki jih Turizem Ljubljana organizira v sodelovanju z izobraževalnim centrom BIC Ljubljana, bo letos na novembrskem festivalu tudi nekaj ekskluzivnih doživetij.

V kuhinjah chefov Igorja Jagodica, Janeza Bratovža in Mojmirja Šiftarja bodo gostovale chefinje ter v moško-ženskem kuharskem tandemu sestavile edinstvene krožnike. Letos bo poseben dogodek Mame chefov, ženske pa bodo imele glavno besedo tudi na posebni Odprti kuhni.