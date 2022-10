»Dogovorili smo se, da projekt Midcat zamenjamo z novim projektom ... ki bo povezal Pirenejski polotok s Francijo in s tem z evropskim energetskim trgom,« je v Bruslju sporočil predsednik španske vlade Pedro Sanchez.

Po navedbah Reutersa bo nova povezava med Španijo in Francijo tekla pod vodo. Sanchez je dodal, da se bodo voditelji treh držav ponovno srečali v kratkem in razpravljali o časovnici in višini investicije. Takrat naj bi ocenili tudi, kakšen bo prispevek posamične države k projektu.

Plinovod Midcat, o katerem so razpravljali več let in gradnjo katerega so prekinili leta 2017 iz finančnih razlogov, bi potekal iz Barcelone preko Pirenejev in bi se v Barbairi na jugu Francije priključil na francosko omrežje. V Španiji je plinovod dokončan do 106 kilometrov južno od meje, v Franciji pa ga manjka približno 120 kilometrov.

Podporo projektu sta izrazili nemška in španska vlada, medtem ko so mu v Franciji nasprotovali. Madrid in Lizbona sta novo plinsko povezavo videli kot bistveno za krepitev njune energetske neodvisnosti in izboljšanje energetskih povezav s preostankom Evrope. V EU je bil projekt razumljen kot pomemben del krepitve evropskega energetskega trga.

Francija je projektu med drugim nasprotovala iz okoljskih razlogov, po besedah kritikov pa naj bi s tem tudi ščitila domačo jedrsko industrijo pred konkurenco. Na eni strani naj bi želela Francija dobavljati plin iz svojih štirih LNG-terminalov Nemčiji, namesto da bi bila le tranzitna država za plin z juga, je nedavno pisal Politico. Na dolgi rok pa je računala tudi na prodajo vodika, ki bi bil izdelan z jedrsko energijo.