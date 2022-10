Po navedbah stranke so namreč za kandidate zbrali ljudi, ki imajo radi kraj, kjer živijo, in ki imajo radi svojo domovino. Prav tako jim ni vseeno, kaj se dogaja okrog njihovega doma in v njihovi občini ter domovini.

»Pripravljeni smo delati za skupno dobro in za to, da bodo naše generacije, naši upokojenci, mladi, podjetniki, gospodarstveniki, kmetje, otroci in vnuki imeli lepo in dostojno življenje. Ne le v prihodnosti, ampak že danes. V času, ko so pred nami veliki izzivi, povezani z energetsko draginjo in morebitno gospodarsko in finančno krizo,« navajajo v SDS.

Dodali so tudi, da je zelo pomembno ohraniti blaginjo za vse, a to je možno storiti, če so povezani, in če delajo v dobrobit vseh v lokalnih skupnosti.

Prav zato na letošnjih lokalnih volitvah sodeluje več tisoč članov in simpatizerjev SDS, ki pri tem prosijo za podporo volivcev. Po mnenju SDS nobena druga stranka v Sloveniji ni zmožna ponuditi takšne izbire kandidatov, ki jih odlikuje ljubezen do kraja, kjer živijo, in skrb za dostojno življenje vseh ter blaginjo.