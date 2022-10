Bojan Kumer je poudaril, da vlada podpira vse napore Geoplina, da vzpostavi pogodbo za dobavo plina iz zahodne smeri. Pogodba za alžirski plin, za katero se je dogovorilo že prejšnje poslovodstvo Geoplina, je pripravljena, a minister natančne časovnice podpisa pogodbe ne more napovedati. »Po naših informacijah je pogodba tik pred podpisom. V okviru pristojnosti bomo pomagali, da se to realizira,« je dejal.

Kumer je sicer v začetku meseca povedal, da se vlada dogovarja za obisk v Alžiriji, a za zdaj o morebitnem obisku te države, v okviru katerega je pričakovati tudi podpis pogodbe s tamkajšnjim dobaviteljem plina, ni znanega kaj več. Slovenija in Alžirija naj bi sicer podpisali pogodbo o nakupu treh teravatnih ur oziroma okoli 300 milijonov kubičnih metrov zemeljskega plina na leto, kar je približno tretjina trenutne slovenske oskrbe. Pogodbo naj bi sklenili za obdobje vsaj treh let, je pred dnevi povedal premier Robert Golob.

Medtem po navedbah časnika Finance krožijo neuradne informacije, da Petrol, ki ima v lasti 75 odstotkov Geoplina, podpis nove pogodbe za dobavo plina iz Alžirije pogojuje z vračilom škode, ki je Petrolu nastajala zaradi omejitve cen naftnih derivatov v času vlade Janeza Janše. Kumer s temi informacijami, kot je poudaril danes, ni seznanjen.

Dokapitalizacija Geoplina pod vprašajem

Pred Geoplinom je sicer skupščina, na kateri bodo lastniki - ob večinskem lastniku Petrolu je 25 odstotkov družbe v lasti države - razpravljali o poslovanju Geoplina in morebitni potrebi po dokapitalizaciji družbe, ki jo je omenjal premier Golob. Kdaj bo skupščina, ni znano. Iz Geoplina so v sredo za STA sporočili, da »datum skupščine ali tematika, o kateri bi družbeniki potencialno odločali, še nista znana«.

Finance so medtem neuradno poročale, da zaradi padca cen zemeljskega plina ni več potrebe po dokapitalizaciji Geoplina in da naj bi Petrol zagotovil približno 50 milijonov evrov posojila, kar naj bi zadostovalo za oktober in tudi za del novembrske likvidnosti.

Kumer je danes v Kopru izrazil zadovoljstvo nad padanjem cen plina, glede Geoplina pa je pojasnil, da pripravljajo različne scenarije, »Ključno je, da v primeru potrebe po dokapitalizaciji država to hitro in učinkovito stori. Je pa treba obdelati različne scenarije,« je dejal. Minister je ob tem spomnil na vlogo SDH, ki ga je vlada pozvala, naj podrobno prouči razmere v tej družbi in vladi predlaga aktivnosti za zagotovitev zanesljivosti dobave zemeljskega plina, vključno z dokapitalizacijo, ki bi lahko presegla 200 milijonov evrov.

»SDH skladno s sklepom vlade aktivno izvaja vse upravljavske aktivnosti, ki so potrebne za spremembo letnega načrta upravljanja družbe Geoplin. Ker so aktivnosti v teku, do morebitnega sprejema odločitev SDH ne more podajati nikakršnih dodatnih komentarjev,« pa so pojasnili v SDH.