»Dostop do kakovostnih zdravil proti raku je ključen za globalen odziv na breme raka,« je poudaril Charles Gore, vodja neprofitne organizacije Medicines Patent Pool, ki si ob podpori Združenih narodov prizadeva povečati dostopnost do zdravil, ki rešujejo življenje, v revnejših državah. Licenčni dogovor z Novartisom je označil za pomemben presedan in izrazil upanje, da se bodo za podobne korake odločile tudi druge farmacevtske družbe.

Zdravilo nilotinib je na seznamu pomembnih zdravil za zdravljenje odraslih in otrok nad enim letom, obolelih s kronično mielolično levkemijo, ki ga je pripravila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

Poleg revnejših držav je v dogovor vključenih tudi sedem držav s srednje visokim dohodkom - Egipt, Gvatemala, Indonezija, Maroko, Pakistan, Filipini in Tunizija -, kjer je patent za nilotinib še veljaven.

Združenje za dostop do onkoloških zdravil (ATOM) je dogovor pozdravilo. Gre za prvi tovrsten dogovor za zdravilo proti raku, ki kaže, da lahko skupna prizadevanja zasebnega in javnega sektorja pomagajo rešiti na milijone življenj, je sporočilo združenje.