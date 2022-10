Nemčija naredila prve korake na poti do legalizacije konoplje

Nemška vlada je naredila prve korake na poti proti morebitni legalizaciji konoplje, s čimer bi izpolnila eno svojih predvolilnih obljub, so v sredo poročali nemški mediji in politični bilten Politico. V skladu z novo zakonodajo bi bil osebam nad 18 let dovoljen nakup in posedovanje do 20 gramov konoplje.