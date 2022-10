Predstavniki ministrstva za zdravje so na nadaljevanju pogajanj v sredo popoldne sindikatom zdravstva in socialnega varstva najprej predstavili v sredo podpisan sporazum z zdravniškim sindikatom Fides in pojasnili, kako je do njega prišlo, je v današnji izjavi za STA povedala predsednica sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič Čujovič.

»Sporazuma z zdravniki in zobozdravniki ne razumemo, predvsem pa ne v luči prejšnji teden podpisanega dogovora z vlado in sindikati javnega sektorja, s katerim smo dogovorili, da so bomo skupaj dogovorili o nujnih spremembah v plačnem stebru. Kje so v tem kontekstu stebri in podstebri, ni mogoče razumeti. Vladna stran tega ni znala najbolje pojasniti,« je rekla in dodala, da so s pojasnili glede sporazuma z zdravniki zato težko zadovoljni.

Dinamika pogajanj s sindikati zdravstva in socialnega varstva bo v nadaljevanju sicer nekoliko drugačna. Kot je povedala Ilešič Čujovič, so namreč v sredo izvedeli, da se vlada s Fidesom »ni kaj dosti pogajala o plačah«. »Na drugi strani smo mi predlog za dvig plač zdravnikov podali že pred nekaj tedni in pričakujemo tudi v tem delu hitro rešitev problematike tako za zdravnike kot druge zdravstvene delavce«, je opomnila.

Zato so se dogovorili, da se bodo glede kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike pogajali ločeno, vendar z vsemi reprezentativnimi sindikati, ki zastopajo zdravnike in zobozdravnike. To so sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides, sindikat zdravstva in socialnega varstva, sindikat zdravstva in socialnega skrbstva, sindikati v zdravstvu Pergam, sindikat zobozdravnikov Dens in sindikat zdravnikov družinske medicine. Pogovore po besedah Ilešič Čujovič nadaljujejo v torek.

Glede drugih dveh kolektivnih pogodb, torej za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter za zaposlene v zdravstveni negi, kjer Fides ni podpisnik, pa se bodo pogovarjali posebej.

Na pogajanjih v sredo so ponovno odprli tudi dileme okoli plačnih skupin E3, v kateri so medicinske sestre, in J, glede česar sta vladna in sindikalna stran zadnjih nekaj krogov pogajanja ostajala vsaka na svojem bregu. A je vladna stran v sredo po besedah Ilešič Čujovičeve stopila korak bližje. Dogovorili so se, da sindikati pisno pojasnijo specifike, ki jih znotraj teh plačnih skupin želijo nasloviti, nato pa je na potezi vladna stran.